Путин поздравил «Автодор» с 15-летием

Tекст: Вера Басилая

«Весомый вклад в эту работу вносит компания <…> «Автодор». Завтра она отметит свое 15-летие. Я поздравляю с этим замечательным событием весь ваш большой, слаженный коллектив и желаю вам всего самого доброго», – цитирует ТАСС Путина.

Он отметил, что благодаря работникам компании в стране построены трассы М-11 «Нева», М-12 «Восток», Центральная кольцевая автодорога, а также другие проекты.

«Отмечу и то, что специалисты «Автодора» активно включились в восстановление транспортной инфраструктуры Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Не сомневаюсь нисколько, что со всеми задачами – и в этих регионах, и по всех России – вы справитесь только на отлично», – заявил глава государства.

Кроме того, Путин подчеркнул, что благодаря новым дорогам Россия делает еще один шаг к укреплению транспортной и экономической связанности регионов, к развитию эффективной логистики, к формированию перспективных международных коридоров и повышению качества жизни людей.

«Потому что транспорт, логистика – это всегда основа, база для повышения экономической активности, а значит, и качества жизни», – пояснил президент России.

Ранее Путин открыл последний участок трассы М-11 Москва – Петербург.