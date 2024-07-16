ЗЕ-команда хотела бы раскрутить из ситуации с «Охматдет» вторую информационную Бучу. Но, слава Богу, у них нет трупов детей для этого. Это в Буче у режима Зеленского было достаточно времени, чтобы найти трупы и демонстративно разложить их вдоль дороги.4 комментария
ПВО сбила 13 беспилотников ВСУ над территорией России
Российская система ПВО сбила 13 украинских беспилотников над Ростовской, Белгородской, Курской и Воронежской областями, а также над акваторией Черного моря вблизи западного побережья Крыма, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что система ПВО уничтожила девять дронов над Ростовской областью, один – над Белгородской, один – над Курской, один – над Воронежской и один БПЛА над акваторией Черного моря близ западного побережья Крыма.
Ранее стало известно, что в результате атаки БПЛА произошло возгорание на заводе в Курской области.