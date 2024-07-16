ЗЕ-команда хотела бы раскрутить из ситуации с «Охматдет» вторую информационную Бучу. Но, слава Богу, у них нет трупов детей для этого. Это в Буче у режима Зеленского было достаточно времени, чтобы найти трупы и демонстративно разложить их вдоль дороги.4 комментария
Взрывы прогремели в центральной части Украины
Взрывы произошли в городе Каневе Черкасской области в центральной части Украины, сообщает издание «Обозреватель».
Уточняется, что взрывы произошли из-за работы ПВО, которая сбила девять беспилотников, передает ТАСС.
В данный момент в Черкасской, Киевской и Харьковской областях звучит воздушная тревога.