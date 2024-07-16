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    ЗЕ-команда хотела бы раскрутить из ситуации с «Охматдет» вторую информационную Бучу. Но, слава Богу, у них нет трупов детей для этого. Это в Буче у режима Зеленского было достаточно времени, чтобы найти трупы и демонстративно разложить их вдоль дороги.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Главная цель Орбана – формирование новой Европы

    Зря к сегодняшним передвижениям венгерского премьера Киев – Москва – Пекин – США относятся скептически. Да, мира на Украине он, конечно, не добьется, а вот новую конфигурацию смыслов и повесток выстроить способен вполне.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Большая геополитика Орбана с «местечковым» отливом

    Играя в большую геополитику, премьер Венгрии Виктор Орбан стремится добиться вполне «местечковых» целей. Но для их достижения ему понадобятся Россия, Турция, Китай и, конечно, Евросоюз. И Украина в качестве объекта.

    3 комментария
    16 июля 2024, 04:10 • Новости дня

    Средства ПВО сбили четыре украинских дрона в Ростовской области

    Tекст: Максим Попов

    Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника на севере Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

    По словам Голубева, в результате атаки пострадавших и разрушений нет. Военные продолжают отражать воздушную атаку, передает РИА «Новости».

    Напомним, на прошлой неделе пожарные потушили загоревшуюся после атаки дрона нефтебазу в Ростовской области.

    14 июля 2024, 09:14 • Новости дня
    Су-34 нанес удар бомбой ФАБ-3000 по позициям ВСУ

    МО: Су-34 нанес удар по дислокации ВСУ планирующей бомбой ФАБ-3000

    Су-34 нанес удар бомбой ФАБ-3000 по позициям ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар бомбой ФАБ-3000 по расположению ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север», сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении, экипаж Су-34 ВКС России ударил по пункту временной дислокации противника в зоне ответственности группировки войск «Север» авиационной бомбой ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), после чего вернулся на аэродром вылета, – передает РИА «Новости». Там добавили, что по результатам объективного контроля цель поражена.

    «ФАБ-3000 способна поражать очень укрепленные цели – долговременные сооружения, углубленные командные пункты. С боевой мощью данной бомбы нельзя не считаться. Сложно представить такую цель, которую бы нельзя было поразить авиабомбой такой номинальной массы», – рассказал летчик Су-34.

    Кроме того, Минобороны показало видеоролик с применением ФАБ-3000. На нем видно, как бомба сбрасывается с истребителя и начинает планирование. Также продемонстрировано попадание в цель.

    Ранее в Сети появились кадры удара Су-34 по объекту ВСУ с помощью ФАБ-3000.

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    14 июля 2024, 14:04 • Новости дня
    Российские войска освободили Урожайное в ДНР
    Российские войска освободили Урожайное в ДНР
    @ Вадим Савицкий/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные в ходе спецоперации на Украине освободили населенный пункт Урожайное в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных действий овладели населенным пунктом Урожайное ДНР и осуществляют его зачистку и разминирование.

    В Минобороны уточнили, что ВС России нанесли поражение в районах населенных пунктов Журавка, Мирополье, Константиновка Сумской области, Волчанск, Липцы, Тихое, Волчанские Хутора и Старица Харьковской области подразделениям 31-й механизированной и 92-й штурмовой бригад, 34-й, 36-й бригад морской пехоты, 116-й, 117-й, 125-й, 129-й бригад теробороны. Уничтожено до 150 военных, пять пикапов, 155-мм гаубица М777, два орудия Д-20, шесть гаубиц Д-30.

    В сообщении говорится, что российская армия нанесла поражение в районах населенных пунктов Купянск, Синьковка, Табаевка Харьковской области, Петровское, Червоная Диброва, Макеевка ЛНР и Серебрянка ДНР подразделениям 14-й, 44-й, 63-й, 115-й, 116-й механизированных бригад, 107-й, 112-й бригад теробороны и 12-й бригады спецназначения «Азов». Уничтожено до 520 военных, четыре автомобиля, пять гаубиц (М777, М198, FH-70), две гаубицы L-119, одно орудие М119, станция РЭБ «Анклав-Н», склад боеприпасов.

    Как указали в пресс-службе, в районах населенных пунктов Северск, Григоровка, Переездное, Звановка, Калинина, Предтечино, Андреевка, Верхнекаменское и Часов Яр ДНР ВС РФ уничтожили подразделения 24-й, 54-й, 72-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 10-й горно-штурмовой, 80-й десантно-штурмовой бригад, а также отбили три атаки 5-й штурмовой бригады и поразили до 450 военных, два БТР М113, один HMMWV, девять автомобилей, три САУ М109 Paladin и Krab, одну гаубицу М777, три орудия Д-20, три орудия М119, станцию РЭБ «Анклав», РЛС AN/TPQ-50, шесть складов боеприпасов.

    В ведомстве подчеркнули, что в районах населенных пунктов Новгородское, Розовка, Лозоватское, Тарасовка, Новоселовка Первая и Торецк ДНР российские военные нанесли поражение подразделениям 47-й, 59-й, 110-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад и 109-й бригады теробороны, отбили шесть контратак, и уничтожили до 300 военных, 3 ББМ, 8 автомобилей, 1 гаубица М777, 2 гаубицы «Мста-Б», 2 гаубицы Д-30, 3 орудия М119, РСЗО «Град».

    Кроме того, в районах населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Великая Новоселка и Макаровка ДНР Россия поразила подразделения 72-й механизированной, 58-й мотопехотной, 1-й танковой бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны, отразила две контратаки штурмовых подразделений 123-й бригады теробороны, и ликвидировала до 155 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, пять 155-мм гаубиц FH-70, 152-мм орудие Д-20.

    В ведомстве добавили, что подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 23-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Токаревка Херсонской области, Новокаменка Днепропетровской области, Нестерянка, Пятихатки и севернее Работино Запорожской области.

    «Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США, 152-мм орудие Д-20. Кроме того, за сутки уничтожены: станция радиоэлектронной разведки «Пластун», радиолокационная станция воздушной разведки RADA RPS-42 израильского производства и четыре полевых склада боеприпасов», – говорится в сообщении.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по железнодорожному эшелону с личным составом и военной техникой ВСУ, боевым позициям зенитного ракетного комплекса IRIS-T и дивизиона зенитного ракетного комплекса «Печора» 160-й зенитной ракетной бригады ВСУ, уточнили в Минобороны.

    Отмечается, что средствами противовоздушной обороны сбито 33 беспилотных летательных аппарата и 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

    Ранее в Минобороны заявили, что российские военные уничтожили за неделю семь пусковых установок РСЗО HIMARS вместе с их иностранными операторами.

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    15 июля 2024, 09:48 • Новости дня
    Рогов: Достижения прошлогоднего контрнаступления ВСУ сводятся к нулю

    Рогов заявил, что достижения прошлогоднего контрнаступления ВСУ сводятся к нулю

    Рогов: Достижения прошлогоднего контрнаступления ВСУ сводятся к нулю
    @ Maxym Marusenko/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Достижения контрнаступления, проводимого ВСУ летом 2023 года в Запорожской области, сводятся к нулю, противник уже потерял более 80% захваченных тогда территорий, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, ВСУ теряют захваченные в рамках так называемого летнего контрнаступления в 2023 году территории, передает РИА «Новости». Рогов добавил, что оплаченные жизнями десятков тысяч солдат ВСУ результаты так называемого контрнаступления, сводятся к нулю благодаря героическим и действиям ВС России.

    «На сегодня освобождено свыше 80% захваченных тогда территорий на времевском, васильевском и ореховском направлениях», – сказал он. Рогов отметил также, что в ходе контрнаступления летом 2023 года ВСУ захватили села Урожайное и Старомайорское, которые находятся на стыке Запорожской области и ДНР.

    Напомним, в воскресенье в Минобороны сообщили, что российские военные в ходе спецоперации на Украине освободили населенный пункт Урожайное в ДНР.

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    14 июля 2024, 22:44 • Новости дня
    Командир Ту-22М3 рассказал о попытке спецслужб Украины устроить угон самолета

    Командир Ту-22М3 рассказал о предложении Украины устранить остальной экипаж при угоне бомбардировщика

    Командир Ту-22М3 рассказал о попытке спецслужб Украины устроить угон самолета
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Командир бомбардировщика Ту-22М3, которого украинские спецслужбы безуспешно уговаривали угнать самолет, рассказал, что ему предложили принудительно катапультировать остальных членов экипажа.

    «Мне предложили катапультировать их принудительно, так сказать, «гуманным» способом устранить, то есть фактически убить», – приводит слова командира РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия-1».

    Он сообщил, что на связь с ним вышли в октябре 2023 года через Telegram. При этом летчик сообщил, что украинской стороне были известны его имя и имена его близких. «Тот разведчик, с которым я разговаривал, так называемый Павло, он все время торопил меня», – рассказал летчик. Он отметил, что украинская сторона не уделяла внимания «техническим моментам по перегону воздушного судна».

    Командир самолета сообщил, что Ту-22М3, о котором идет речь, участвовал в операциях в Сирии и в Грузии.

    Напомним, сотрудники украинской разведки собирались завербовать российского военного летчика и убедить его переправить ракетоносец «за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии». ФСБ провела «оперативную игру», прием, позволяющий ввести противника в заблуждение, благодаря чему российским военным удалось нанести удар по аэродрому ВСУ Озерное.

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    15 июля 2024, 08:37 • Новости дня
    Столтенберг отверг идею Польши сбивать российские ракеты над Украиной

    Генсек НАТО выступил против предложения Польши сбивать российские ракеты над Украиной

    Столтенберг отверг идею Польши сбивать российские ракеты над Украиной
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг идею Польши сбивать ракеты над Украиной, заявив, что Североатлантический альянс не станет участником в российско-украинском конфликте.

    По его словам, НАТО поддерживает Украину в уничтожении российских самолетов, но сам альянс не будет привлечен к участию в конфликте, пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Украинскую правду».

    Столтенберг отказался комментировать возможность вступления Украины в НАТО по частям, он отметил, что следует быть осторожным в высказываниях о том, какое именно решение будет принято относительно Украины.

    При этом генсек НАТО поддержал разрешение США использовать американские ракеты для ударов по России возле границы с Харьковской областью.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава изучает возможность сбивать российские ракеты над Украиной.

    До этого польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не будет сбивать ракеты над украинской территорией без одобрения со стороны Североатлантического альянса.

    Белый дом объяснил отказ Польши сбивать ракеты над Украиной.

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    14 июля 2024, 05:26 • Новости дня
    Макрон заявил военным о решимости не дать России одержать победу на Украине

    В обращении к военным Макрон подчеркнул решимость властей Франции не позволить России одержать победу на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Французские военные знают, насколько важен баланс сил, поэтому нужно понимать решимость властей Франции не позволить России одержать победу в украинском конфликте, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон обратился к военным перед Национальным праздником 14 июля (Днем взятия Бастилии). Макрон подчеркнул, что Франция поддерживает Украину, но не желает эскалации и не «вступает в состояние войны с Россией».

    По его словам, Франция намерена «продолжать оснащать украинцев, чтобы они могли защищаться так долго, как это потребуется». По его словам, «на карту поставлена безопасность в Европе», передает ТАСС.

    В июне Макрон заявил, что вооруженные силы Франции в ближайшем будущем не будут принимать участия в боевых действиях на территории Украины. До этого он поддержал направление западных военных инструкторов на Украину.

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    13 июля 2024, 08:30 • Новости дня
    Российские эксперты научились отличать модификации ракет Storm Shadow

    Tекст: Александра Юдина

    Российские эксперты, изучив полученные в ходе спецоперации фрагменты крылатых ракет Storm Shadow определили особенности работы блоков управления и научились отличать модификации данных ракет, сообщил инженер – специалист по работе с вооружением.

    По его словам, изучение этого блока позволит понять, какие изменения были внесены в конструкцию ракеты, какие новые блоки применены или какие ловушки могут быть установлены, передает РИА «Новости».

    Специалист отметил, что данная информация позволит российским военным более эффективно противодействовать этим ракетам.

    «Когда мы будем работать со следующей ракетой, мы будем понимать, к чему можем быть готовы», – подчеркнул инженер.

    Несколькими днями ранее российские эксперты извлекли и начали изучать элементы системы управления и наведения сбитой в ходе спецоперации крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP. До этого российские специалисты изучили кумулятивную боевую часть этой ракеты.

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    15 июля 2024, 14:13 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли до 585 военных в зоне действия группировки войск «Запад»
    ВСУ за сутки потеряли до 585 военных в зоне действия группировки войск «Запад»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям ВСУ в ЛНР, ДНР и Харьковской области. Противник потерял до 585 военнослужащих, две боевые машины пехоты и семь автомобилей, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, украинские войска потерпели поражение от группировки «Запад» в районах населенных пунктов Ковшаровка, Богуславка Харьковской области, Червоная Диброва ЛНР, Красный Лиман и Серебрянка ДНР. Отражены четыре контратаки штурмовых групп 3-й штурмовой бригады ВСУ и 4-й бригады нацгвардии.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, 155-мм самоходная артиллерийская установка Archer шведского производства, 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании и М119 производства США, станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», кроме того, уничтожены девять складов боеприпасов ВСУ.

    В Минобороны сообщили, что в зоне действия группировки «Север» ВСУ понесли поражение в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы, Тихое и Волчанские Хутора, отражена атака двух штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ.

    Потери противника – до 200 военнослужащих, три танка, два пикапа, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 155-мм гаубица М198 производства США, станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-64, станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

    Кроме того, подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Выемка и Часов Яр ДНР, отражены три атаки подразделений 5-й штурмовой бригады ВСУ. Потери противника – до 540 военнослужащих, две боевые бронированные машины HMMWV и четыре автомобиля.

    Были поражены: 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и Paladin производства США, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, три 152-мм гаубицы «Мста-Б», четыре 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», а также две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав».

    Также улучшила тактическое поражение группировка «Центр», нанесено поражение формированиям ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Димитров, Веселое, Воздвиженка, Катериновка, Тимофеевка, Желанное и Дзержинск ДНР. Отражены шесть контратак подразделений 41-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад и 425-го отдельного штурмового батальона ВСУ.

    Потери противника – 340 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», две 122-мм гаубицы Д-30.

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    15 июля 2024, 05:05 • Новости дня
    Беспилотники атаковали Севастополь

    Tекст: Антон Антонов

    В Севастополе отражают атаку беспилотников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    Развожаев сообщил в Telegram, что один БПЛА уничтожен у мыса Фиолент, обломки упали на террритории частного дома, никто не пострадал.

    Напомним, украинские беспилотники также атаковали Липецкую, Брянскую и Курскую области. Кроме того, вооруженные силы Украины устроили артиллерийский обстрел Белгородской области.

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    13 июля 2024, 05:32 • Новости дня
    При атаке БПЛА загорелась нефтебаза в Ростовской области

    Tекст: Максим Попов

    В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Цимлянском районе Ростовской области произошло возгорание на нефтебазе, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

    По словам Голубева, атака украинского беспилотника произошла приблизительно в 4.00 мск. На данный момент погибших и пострадавших нет, передает ТАСС.

    Напомним, 9 июля в результате атаки БПЛА в Ростовской области загорелись два трансформатора.


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    13 июля 2024, 22:55 • Новости дня
    Стрелковым оружием и средствами РЭБ обезврежено 18 БПЛА в Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    В субботу в приграничных районах Курской области стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы ликвидировано и обезврежено 18 украинских беспилотников, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

    В результате атак дронов и украинских обстрелов никто не пострадал. Повреждены домовладения, машины, мелькомбинат. Кроме того, произошло возгорание травы на территории мусорного полигона вблизи Суджи, сообщил Смирнов в Telegram.

    Напомним, губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что населенные пункты Белгородской области подверглись обстрелам и атакам беспилотников со стороны вооруженных сил Украины.

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    13 июля 2024, 07:18 • Новости дня
    ФСБ обнаружила схрон с гранатометами в Авдеевке

    Tекст: Максим Попов

    Сотрудники Федеральной службы безопасности России обнаружили в Авдеевке тайник с иностранным оружием и боеприпасами, который оставили украинские военные при отступлении из города.

    Как сообщает источник, в тайнике были найдены гранатометы Socrat и M72A6, а также боеприпасы к ним. Оперативники продолжают работу по борьбе с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств на территориях, которые были освобождены, передает РИА «Новости».

    Напомним, 5 июля ФСБ обнаружила в ДНР заминированный схрон с оружием.

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    13 июля 2024, 22:21 • Новости дня
    ВСУ обстреляли и атаковали беспилотниками Белгородскую область

    Tекст: Антон Антонов

    Населенные пункты Белгородской области подверглись обстрелам и атакам беспилотников со стороны вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Гладков в субботу вечером сообщил в Telegram, что беспилотниками атакованы поселок Октябрьский, села Теребрено, Репяховка, Безымено, Беловское. В Октябрьском мужчина получил поверхностное ранение шеи и баротравму, от госпитализации он отказался. В результате атак повреждены автомобиль, автобус, частные домовладения, а также хозпостройки на территории сельхозпредприятия.

    Позднее ВСУ атаковали еще пять сел: Мокрую Орловку, Муром, Новопетровку, Демидовку и Ясные Зори. В Мокрой Орловке мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и осколочное ранение мягких тканей. Атакам дронов и обстрелам подверглись автомобиль, работающий в поле комбайн, частные дома и социальные объекты.

    Напомним, в субботу в результате украинского обстрела Шебекино восемь человек получили ранения.

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    13 июля 2024, 15:23 • Новости дня
    Над администрацией Урожайного появился российский флаг

    Рогов: Над администрацией Урожайного появился российский флаг

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие ВС России установили триколор над зданием администрации в селе Урожайное, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Сейчас российские войска продвигаются в северной части населенного пункта, где идут основные бои, добавил Рогов, передает РИА «Новости».

    В четверг Минобороны сообщило, что российские войска освободили Восход в ДНР.

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    13 июля 2024, 05:22 • Новости дня
    Группировка войск «Север» уничтожила до 215 военнослужащих ВСУ

    Tекст: Максим Попов

    Группировка войск «Север» уничтожила до 215 военнослужащих ВСУ, а также две 155-мм гаубицы M777 и два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны.

    По словам старшего офицера пресс-центра группировки Ярослава Якимкина, потери понесли 47-я и 57-я механизированная, 92-я десантно-штурмовая и 36-я бригады морской пехоты ВСУ. В ходе боев в районах населенных пунктов Малые Проходы, Липцы, Дмитров, Белый Колодезь, Жовтневое и Волчанск российские войска нанесли поражение 113-й бригаде территориальной обороны и 13-й бригаде Национальной гвардии Украины, передает ТАСС.

    Напомним, расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» группировки «Запад» уничтожили склад боеприпасов ВСУ.


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    Благодаря премьер-министру Венгрии Виктору Орбану стал известен общий план, на основании которого Владимир Зеленский рассчитывает одержать победу над Россией. Этот план готовы обеспечивать в НАТО, поскольку он не подразумевает отправку на Украину войск альянса и критичного роста расходов. В чем этот план? Подробности

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    Ответ на новые ракеты в Европе даст «конструкторская подсобка» России

    Сразу четыре страны ЕС договорились о разработке ракет средней и меньшей дальности (РСМД). В их числе Франция, Германия, Италия и Польша. При этом ранее стало известно о размещении американских ракет того же класса в ФРГ в 2026 году. Зачем европейцам понадобились свои ракеты и чем на это ответит Россия? Подробности

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    США подсказывают России новую схему применения боевой авиации

    Американская авиационная группировка в Японии будет существенно обновлена. Какие именно машины и чем заменят ВВС США, какая новая тактическая схема боевой авиации будет при этом реализована Пентагоном и почему происходящее может оказаться полезным в том числе для России? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Как в НАТО обманули Ельцина

      Агентство национальной безопасности (АНБ) США сняло гриф «секретно» с некоторых документов 30-летней давности, касающихся отношений России и НАТО. Из них следует, что альянс обманывал Москву уже тогда, имея особые планы на Украину. Однако президент Борис Ельцин обманывался меньше, чем казалось многим.

    • Украинцев вышлют из Германии после 2025 года

      Глава Баварии и партии ХСС Маркус Зёдер пообещал помочь Киеву в том, чтобы отправить на фронт украинских уклонистов, которые скрылись в Германии. Ранее власти ФРГ клялись, что такого не будет, но в следующем году власть сменится, чтобы выполнить обещание Зёдера.

    • План победы над Россией от Киева и НАТО

      В Вашингтоне завершился саммит НАТО, главный итог которого для России – продолжение конфликта как минимум на том же уровне: альянс не отказался от своих целей и рассчитывает победить. А у Владимира Зеленского даже есть «план победы», который раскрыл премьер Венгрии Виктор Орбан.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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