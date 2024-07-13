Эрдоган не увидел скорого окончания конфликта на Украине

Tекст: Алексей Дегтярев

Конфликт между сторонами идет на протяжении почти двух с половиной лет, «ни одна из сторон не может обеспечить полное превосходство над другой», заявил Эрдоган, передает ТАСС.

Это противостояние приводит к значительным жертвам и разрушением, и пока «не видно наличия сильной воли к завершению конфликта в ближайшее время», добавил президент Турции.

Анкара прилагает все усилия, чтобы остановить боевые действия, который «никому не нужен, кроме торговцев войной».

Напомним, гендиректор турецкой компании Baykar по производству дронов Халук Байрактар заявлял в феврале, что на строительство завода, изготавливающего боевые беспилотники, нужен примерно год.