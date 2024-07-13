Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».2 комментария
Эрдоган не увидел скорого окончания конфликта на Украине
Скорого завершения украинского конфликта не ожидается, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган в субботу.
Конфликт между сторонами идет на протяжении почти двух с половиной лет, «ни одна из сторон не может обеспечить полное превосходство над другой», заявил Эрдоган, передает ТАСС.
Это противостояние приводит к значительным жертвам и разрушением, и пока «не видно наличия сильной воли к завершению конфликта в ближайшее время», добавил президент Турции.
Анкара прилагает все усилия, чтобы остановить боевые действия, который «никому не нужен, кроме торговцев войной».
Напомним, гендиректор турецкой компании Baykar по производству дронов Халук Байрактар заявлял в феврале, что на строительство завода, изготавливающего боевые беспилотники, нужен примерно год.