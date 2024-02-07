Производитель БПЛА Bayraktar рассказал о строительстве завода под Киевом

Турецкая компания по производству БПЛА Baykar заявила о планах за год закончить строительство завода под Киевом

Tекст: Антон Антонов

После этого, по словам Байрактара, планируется «перейти к внутренней технике, оборудованию и организационной структуре». Ожидается, что на «большом» заводе будет работать «около 500 человек», а производительность составит около 120 единиц в год. В ответ на вопрос о безопасности в связи с конфликтом на Украине Байрактар заявил, что планы «полностью продвигаются» и «ничто» не может их остановить, передает «Прайм» со ссылкой на Reuters.

В сентябре Байрактар заявил, что Baykar через 1,5 года планирует построить на Украине завод по производству беспилотников. Компания инвестирует в страну около 100 млн долларов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что завод по производству турецких беспилотников «Байрактар» на Украине, если он будет создан, сразу попадет под демилитаризацию.