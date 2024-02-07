Идея разработки общего стандарта преподавания истории России и Белоруссии не нова. Для этого предстоит превратить российскую и белорусскую исторические концепции в общерусскую.22 комментария
Производитель БПЛА Bayraktar рассказал о строительстве завода под Киевом
Турецкая компания по производству БПЛА Baykar заявила о планах за год закончить строительство завода под Киевом
Завод турецкой компании по производству беспилотников Baykar под Киевом строится, для завершения строительства нужно около 12 месяцев, сообщил гендиректор компании Халук Байрактар.
После этого, по словам Байрактара, планируется «перейти к внутренней технике, оборудованию и организационной структуре». Ожидается, что на «большом» заводе будет работать «около 500 человек», а производительность составит около 120 единиц в год. В ответ на вопрос о безопасности в связи с конфликтом на Украине Байрактар заявил, что планы «полностью продвигаются» и «ничто» не может их остановить, передает «Прайм» со ссылкой на Reuters.
В сентябре Байрактар заявил, что Baykar через 1,5 года планирует построить на Украине завод по производству беспилотников. Компания инвестирует в страну около 100 млн долларов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что завод по производству турецких беспилотников «Байрактар» на Украине, если он будет создан, сразу попадет под демилитаризацию.