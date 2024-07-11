Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране и ее перспективы – очень даже нужно.0 комментариев
В Химках при пожаре на складе обрушилась часть кровли
В Химках при пожаре на складе керамической плитки обрушилась часть кровли
Площадь пожара на складе керамической плитки в Химках выросла до 3 тыс. кв. метров, часть кровли здания обрушилась, сообщили в МЧС России.
В Telegram-канале ведомства указано, что площадь пожара увеличилась до 3 тыс. кв. метров, обрушена кровля на 1 тыс. кв. метров.
«На месте происшествия работают около 100 спасателей и 33 единицы техники», – отмечено в сообщении.
В микрорайоне Сходня в Химках загорелась кровля цеха по производству керамических плит.