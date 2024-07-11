Запад предлагает свои суррогаты смысла. Противопоставить этому нечто старое и доброе недостаточно. Противоядие следует искать и в том новом, что появляется здесь и сейчас. Увидеть за чередой событий нового героя, нашего героя, который воплощал бы в себе нерв времени.2 комментария
Кровля цеха по производству керамических плит загорелась в Химках
В микрорайоне Сходня в Химках загорелась кровля цеха по производству керамических плит. Площадь пожара составила 80 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«На месте работали 26 человек и семь единиц техники», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Известно, что площадь пожара на складе выросла до 2 тыс. кв. метров. На площади 80 кв. метров произошло обрушение кровли.
По данным МЧС, внутри находятся 30 газовых баллонов, десять из них пожарные уже эвакуировали.
Ранее пожарные ликвидировали пожар на складе в Мурманской области.