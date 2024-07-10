Минфин объяснил, кто подпадает под продленную «Семейную ипотеку»

Программа по поручению президента России Владимира Путина по ставке 6% на покупку квартиры в новостройке или по строительству индивидуального жилья продлена до 2030 года, сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

Она распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет.

Ставка составит 6% в том числе для жителей Дальнего Востока. Сумма кредита – до 12 млн рублей в Москве и Подмосковье, в Петербурге и Ленобласти, для остальных регионов – до 6 млн рублей.

Заемщики могут оформить ипотеку на более крупную сумму, до 30 млн рублей в Москве и Московской области, Петербурге и Ленинградской области, и до 15 млн рублей в других регионах.

Но при этом в части кредита выше установленного «Семейной ипотекой» будет действовать рыночная процентная ставка. Первоначальный взнос составляет 20%.

Также ведомство указало, что «Семейная ипотека» будет доступна семьям с детьми-инвалидами вне зависимости от возраста ребенка.