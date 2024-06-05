Американская торговая палата развенчала миф об уходе иностранных компаний из России

Американская торговая палата: Большинство иностранных компаний не покинули Россию

Tекст: Ольга Никитина

«Есть дезинформация, что все компании ушли и нет этих компаний. Они здесь, они работают и хорошо работают», – заявил Эйджи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он отметил, что многие компании предпочитают не афишировать свое присутствие в России из-за сложившейся политической ситуации, передает ТАСС.

По словам главы Американской торговой палаты, уход из России стал «сложным, дорогостоящим и потенциально рискованным шагом» для многих компаний из-за регуляторных барьеров, невыгодных условий выхода и опасений национализации активов.

Эйджи также добавил, что выручка компаний, которые остались в России, выросла на 6,7%.

Напомним, с 2022 года более 2,1 тыс. международных компаний остались в России, однако около 1,6 тыс. – ушли. Газета ВЗГЛЯД писала, что повторения такого массового исхода страна не допустит.