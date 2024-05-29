В Москве прошел круглый стол по проекту «Цифровая Россия»

Круглый стол «Цифровая грамотность – основа безопасности в цифровой среде» прошел на площадке центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия».

Участие в нем приняли представители Минпросвещения и Минобрнауки, Минцифры и Совета Федерации, а также Яндекса, РАЭК, «Альянса по защите детей в цифровой среде» и других организаций для того, чтобы обсудить формирование комплексной программы и единого стандарта преподавания цифровой грамотности в России.

«Сейчас в обществе, несомненно, есть запрос на широкомасштабную работу по повышению общей цифровой грамотности. Это касается всех категорий граждан – от начальной школы до старшего поколения. Потеря персональных данных, распространение фишинговых сайтов, скачивание вредоносного программного обеспечения – это те угрозы, которым регулярно подвергаются наши граждане, притом преступники в сети совершенствуют свои схемы каждый день. В данный момент мы разрабатываем предложения по формированию комплексной программы и установлению единого стандарта преподавания цифровой грамотности и здесь нам важно обсудить уже наработанный ваш опыт, а также новые инициативы как государства, так и бизнеса на федеральном и региональном уровнях», – сказал депутат Госдумы, координатор «Цифровой России» Антон Немкин.

Актуальность заявленной темы несколько месяцев назад подчеркивал и президент России Владимир Путин. В частности, он поддержал идею ввести в школьную программу уроки «цифровой гигиены». «Все мы понимаем, что базовая цифровая грамотность, навыки работы с техническими средствами, общее понимание принципов цифровой гигиены и принципов этичного поведения в сети закладываются именно в школе. И Министерство просвещения для этого прилагает большие усилия наполняя образовательные программы цифровыми тематиками. За последние два года актуализированы модули предметов «Информатика» и «Технология», – добавил Немкин.

Как подчеркнул директор департамента цифровой трансформации и больших данных Министерства просвещения Андрей Горобец, при развитии цифровых компетенций важна синергия органов государственной власти, бизнеса и некоммерческого сектора.

«Например, в рамках проекта «Цифровой Ликбез» рассказываем детям на примере цифровых аватаров-героев мультфильмов о том, какие угрозы могут быть в интернете. Конечно, сейчас будем заниматься созданием учебников по соответствующим направлениям деятельности, в том числе и по цифровой грамотности», – сказал он.

Эксперт также отметил, что при создании учебника важна коммуникация с коллегами из некоммерческого сектора, поэтому министерство открыто к дискуссии и предложениям при создании нового учебника.

Заместитель директора департамента информационной политики и комплексной безопасности Министерства науки и высшего образования Владимир Беклямишев, в свою очередь, заявил, что базовый набор цифровых компетенций, которыми должны обладать студенты, закреплен во всех федеральных стандартах. Кроме того, во многих университетах преподаются отдельные курсы по основам цифровой грамотности.