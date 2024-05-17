Посольство связалось с задержанным в Финляндии россиянином

Посольство связалось с задержанным в Финляндии за обход санкций россиянином

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в посольстве, было получено официальное уведомление о задержании россиян, личности всех троих были подтверждены полицией. Отмечается, что 16 мая консульский сотрудник РФ смог связаться с одним из арестованных по телефону, и во время разговора никаких жалоб и пожеланий высказано не было, передает ТАСС.

Дипломаты также сообщили, что продолжают работу с финскими властями, и рассчитывают, что будет установлен контакт с двумя другими задержанными в ближайшее время. «Принимаем необходимые меры для защиты их прав и законных интересов, поддерживаем контакт с родственниками», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что посольство России в Финляндии направило ноту в МИД страны с требованием предоставить доступ к задержанным в Каяани россиянам, сообщили в дипмиссии.

Напомним, суд в финском городе Каяани постановил взять под стражу троих граждан России, подозреваемых в вывозе за рубеж товаров двойного назначения. Это в Финляндии считается преступлением, связанным с нарушением санкционного законодательства.