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    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Постмодернистский протест в Армении

    Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как надежда победила в Донбассе страх

    11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Проведение референдума стало торжеством духа людей региона.

    4 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Российский футбол продолжает грезить Европой

    Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС не уйдет.

    35 комментариев
    12 мая 2024, 00:56 • Новости дня

    Полиция увела Тунберг с демонстрации в Швеции во время «Евровидения»

    Полиция увела Грету Тунберг с пропалестинской акции в Мальме во время «Евровидения»

    Tекст: Антон Антонов

    В Мальме в Швеции, где проходит финал музыкального конкурса «Евровидение», Грета Тунберг приняла участие в пропалестинской демонстрации, активистку увела полиция, сообщают информационные агентства.

    Акция состоялась у комплекса «Мальме-Арена», где выступают участники «Евровидения». На акции произошли столкновения демонстрантов с силовиками, но Тунберг в них не участвовала – она «села с другими активистами в круг, но позже ее увела полиция», передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    Напомним, в Мальме несколько тысяч человек вышли на улицы с требованием отстранить представительницу Израиля Эден Голан от конкурса.

    10 мая 2024, 11:16 • Новости дня
    Израиль стал считать своими гражданами Пугачеву и Галкина

    Посол Гальперин: Пугачева и другие артисты из России считаются израильтянами

    Израиль стал считать своими гражданами Пугачеву и Галкина
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль считает певицу Аллу Пугачеву и других уехавших российских артистов израильтянами, они успешно интегрировались, заявила посол Израиля в России Симона Гальперин.

    Дипломат отметила, что с Пугачевой не встречалась, но ее песни помнит. Посол подчеркнула, что приехавшие в Израиль артисты и люди из иных сфер не испытывают проблем, иногда выступают с концертами, передает ТАСС.

    Гальперин отметила, что в Израиле есть театр «Гешер», где показывают спектакли на русском языке, так что все довольно успешно интегрированы в стране.

    Народная артистка СССР певица Алла Пугачева дала ответ певцу Стасу Михайлову, заявившему, что уехавшие артисты «на коленях приползут» в Россию. По ее словам, «нормальные люди не возвращаются» в Россию.

    Продюсер Иосиф Пригожин, комментируя слова Аллы Пугачевой, грубо ответившей певцу Стасу Михайлову на критику уехавших артистов, отметил, что певица такого масштаба не должна опускаться до таких шуток.

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    11 мая 2024, 19:43 • Новости дня
    В Турции раскритиковали выходку посла Израиля на трибуне ООН

    Турецкий политик Челик назвал неуважением к международному праву выходку посла Израиля в ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Поступок посла Израиля Гилада Эрдана, измельчившего устав ООН на трибуне организации, показал, что Тель-Авив не признает международное право, заявил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик.

    Челик назвал отрадным тот факт, что вопрос о членстве Палестины в ООН рассмотрен в Совбезе ООН, а проект резолюции о предоставлении Палестине некоторые дополнительные права был принят ГА ООН. По его словам, выходка израильского посла показывает непризнание Израилем международного права, передает РИА «Новости».

    В пятницу постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан вынес на трибуну шредер и измельчил в нем устав организации, заявив, что дипломаты «занимаются созданием палестинского террористического государства».

    Ранее Россия решила поддержать резолюцию ГА ООН с рекомендацией принять Палестину.

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    9 мая 2024, 13:10 • Новости дня
    Выступление певицы из Израиля на репетиции «Евровидения» освистали
    Выступление певицы из Израиля на репетиции «Евровидения» освистали
    @ Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Выступление израильской участницы конкурса «Евровидение» Эден Голан в ходе репетиции второго полуфинала попытались сорвать зрители.

    В зале в ходе концерта раздались возгласы «Свободу Палестине», часть из них начали махать флагами Палестины, хотя организаторы запретили проносить туда такую символику, передает ТАСС со ссылкой на телеканал TV4.

    Голан выступит во втором полуфинале, который пройдет 9 мая. В городе Мальме, где ведется конкурс, ожидаются несколько выступлений против Израиля.

    Ранее в Польше призвали не отдавать свой голос Украине на Евровидении, поскольку представляющая эту страну певица Яна Шамаева появлялась в свитере с надписью Banderaciaga.

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    9 мая 2024, 18:27 • Новости дня
    Нетаньяху поздравил Путина с Днем Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху направил в адрес президента России Владимира Путина поздравление с Днем Победы.

    Об этом сообщили в посольстве Израиля в Москве, передает ТАСС.

    «Наш премьер-министр отправил поздравление с Днем Победы президенту РФ», – сказали в диппредставительстве.

    Ранее король Саудовской Аравии поздравил Путина с Днем Победы.

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    10 мая 2024, 19:32 • Новости дня
    Россия решила поддержать резолюцию ГА ООН с рекомендацией принять Палестину

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия собирается поддержать проект резолюции в Генассамблее (ГА) ООН с рекомендацией к Совбезу (СБ) вновь рассмотреть принятие Палестины в качестве члена организации, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    Он подчеркнул: Россия призывает всех, кому не безразлична их судьба и борьба за свои права, поступить так же, передает ТАСС.

    Отмечается, что ГА ООН приняла проект резолюции с рекомендацией к СБ вновь рассмотреть вопрос принятия Палестины в качестве полноправного члена всемирной организации. За резолюцию проголосовали 143 государства, девять стран, в том числе США, Израиль, Аргентина, Венгрия и Чехия, проголосовали против, еще 25 воздержались.

    Ранее сообщалось, что Китай поддерживает полноправное членство Палестины в ООН.

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    9 мая 2024, 02:51 • Новости дня
    Байден пригрозил прекратить поставки Израилю оружия

    Байден пригрозил остановить поставки Израилю оружия в случае вторжения в Рафах

    Байден пригрозил прекратить поставки Израилю оружия
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден заявил, что Израиль еще «не вошел в Рафах», но если это произойдет, Вашингтон прекратит поставки оружия.

    «Я ясно дал понять, что если они войдут в Рафах – они еще не вошли в Рафах – если они войдут в Рафах, то я не буду поставлять оружие», – приводит ТАСС его слова, сказанные в интервью телеканалу CNN.

    Интервьюер напомнила, что США уже поставили на паузу передачу Израилю мощных авиабомб, а Байден добавил, что речь идет также об артиллерийских снарядах, передает РИА «Новости».

    Байден заверил, что США намерены продолжить «обеспечивать безопасность Израиля», когда речь идет о системе ПРО «Железный купол». Он пояснил, что США «не собираются поставлять оружие и артиллерийские снаряды».

    По его мнению, действия Израиля в Рафахе еще «не пересекли красную линию», так как израильские войска «не пошли в населенные пункты». Он заявил, что действия Израиля «находятся прямо на границе».

    «Я ясно дал понять Биби (премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху) и военному кабинету, что они не получат нашей поддержки, если на самом деле нападут на эти населенные пункты», – сказал Байден.

    Он также признал, что мирные жители сектора Газа погибли из-за американского оружия, поставляемого Израилю.

    CNN назвал его высказывания «поворотным моментом» для ситуации в секторе Газа.

    Напомним, США приостановили поставку оружия Израилю из-за ситуации с Рафахом. 6 мая израильская армия начала бомбардировки города Рафах в южной части сектора Газа.

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    10 мая 2024, 03:41 • Новости дня
    Нетаньяху: Израиль готов воевать «ногтями» без помощи США

    Биньямин Нетаньяху заявил о готовности Израиля воевать «ногтями» без помощи США

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности страны продолжать военные действия в одиночку, даже если США прекратят оказывать военную помощь.

    «Если нам придется стоять в одиночку, мы будем стоять в одиночку. Если понадобится, мы будем сражаться ногтями», – заявил Нетаньяху в видеообращении к нации, передает РИА «Новости».

    Ранее президент США Джо Байден предупредил о возможности остановки поставок Израилю авиационных бомб и артиллерийских снарядов в случае расширения военной операции в секторе Газа на южный город Рафах. Шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил паузу в поставках оружия Израилю.

    Несмотря на это, израильская армия начала операцию в Рафахе, ликвидировав около 20 палестинских радикалов и взяв под контроль КПП «Рафах» со стороны сектора Газа.

    Переговоры о прекращении огня между сторонами конфликта пока не увенчались успехом.

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    9 мая 2024, 17:54 • Новости дня
    Турция назвала вымыслом послабление санкций против Израиля

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сообщения израильской стороны о якобы смягчении турецких торговых санкций – это вымысел, заявил министр торговли Турции Омер Болат.

    Слова главы МИД Израиля Исраэля Каца о смягчении Анкарой санкций – «абсолютный вымысел», они не имеют «ничего общего с реальностью», сказал Болат, передает ТАСС.

    Он добавил, что его ведомство поддерживает решение правительства Турции по торговле с Израилем, оно остается в силе. Остановка торговли с этой страной продолжится до тех пор, пока не остановятся атаки Израиля на Газу, пока не прекратится ведение огня и не обеспечат доставку гуманитарной помощи в палестинский анклав.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что антиизраильские торговые санкции работают для того, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа.

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    11 мая 2024, 00:55 • Новости дня
    Трамп заподозрил Байдена в намерении прекратить помощь Израилю

    Дональд Трамп заявил, что Джо Байдена намерен прекратить помощь Израилю

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний американский лидер Джо Байден планирует полностью прекратить оказание помощи Израилю.

    «Байден хочет немедленно прекратить всю помощь Израилю», – написал Трамп в пятницу в своем микроблоге, передает ТАСС

    Это заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что администрация США приостановила поставки боеприпасов в Израиль и пересматривает некоторые виды военной помощи в связи с ситуацией вокруг города Рафах в секторе Газа.

    Ранее Трамп неоднократно критиковал Байдена и Демократическую партию за их политику в отношении Израиля. Он утверждал, что демократы «ненавидят Израиль» и не поддерживают еврейское государство.

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    10 мая 2024, 18:00 • Новости дня
    Военный кабмин Израиля одобрил «ограниченное расширение» операции в Рафахе

    Tекст: Ольга Иванова

    Военный кабмин Израиля одобрил «ограниченное расширение» военной операции в городе Рафах в секторе Газа, сообщила радиостанция Kan.

    Также кабмин поручил израильским переговорщикам продолжать усилия по достижению сделки по освобождению заложников с радикальным движением ХАМАС, передает ТАСС.

    Отмечается, что решение было принято вечером 9 мая.

    Ранее сообщалось, что в результате ударов Израиля по городу Рафах на юге сектора Газа погибли пять человек, еще несколько получили ранения. Напомним, 6 мая израильская армия начала бомбардировки города Рафах в южной части сектора Газа.

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    10 мая 2024, 23:53 • Новости дня
    Израиль нанес удары по военным объектам «Хезболла» в Ливане

    Армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения «Хезболла» в Ливане

    Tекст: Денис Тельманов

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о серии ударов по югу Ливана, в результате которых были разрушены пять военных объектов шиитского движения «Хезболла» и один пусковой пост.

    «Истребители ЦАХАЛ уничтожили пять военных сооружений «Хезболла», а также еще один военный пусковой пост «Хезболла», с которого велись пуски по северу Израиля», – приводит ТАСС заявление ЦАХАЛ.

    Ранее сообщалось, что «Хезболла» обстреляла штаб израильской дивизии на севере страны. Удар пришелся по штабу 91-й территориальной дивизии «Ха-Галил», а также казарме израильской армии в пограничном поселении Биранит.

    Огонь велся из реактивных систем залпового огня.

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    9 мая 2024, 14:16 • Новости дня
    Израильский посол в Москве: 9 мая – это День Победы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильское государство никогда не откажется от празднования Дня Победы 9 мая, заявила в интервью израильский посол в России Симона Гальперин.

    Израиль никогда не отказывался от празднования, с 2017 года парламент страны принял закон о том, что 9 мая – это официальный праздничный день, сказала посол ТАСС.

    В этот день проходит мероприятие, куда пойдет президент Израиля Ицхак Герцог вместе с министром репатриации и интеграции отмечать героизм и борьбу еврейских солдат в музее еврейского солдата в Латруне, отметила Гальперин.

    Празднования проходят по всей стране, официальные церемонии продолжатся в парламенте и в музее.

    Она добавила, что израильские власти не намерены препятствовать проведению акции «Бессмертный полк», он проводится в стране каждый год.

    «Понимаете, у нас в Израиле нет никакого вопроса. 9 Мая – это День Победы», – подчеркнула дипломат.

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    11 мая 2024, 04:09 • Новости дня
    В результате удара ВВС Израиля по сектору Газа погибли десять человек

    Al Mayadeen: Удар ВВС Израиля по центральной части сектору Газа привел к гибели десяти человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Не менее десяти человек погибли в результате бомбардировки центральной части сектора Газа израильскими ВВС.

    Мирные жители погибли в ходе удара с воздуха по домам в городе Эз-Завайда, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

    Отметим, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию. В итоге Израиль объявил о блокаде Газы и начал наносить удары по сектору.

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    11 мая 2024, 17:42 • Новости дня
    ХАМАС: Заложник с британским подданством умер в Газе от ран

    Tекст: Кристина Цыцура

    Один из заложников, который находился в плену у представителей группировки ХАМАС, умер от ран, полученных при атаке Израиля, заявил представитель боевого крыла палестинского движения ХАМАС Абу Убайда.

    По его словам, скончался 51-летний мужчина, так как удар самолета ВВС Израиля пришелся на место, где он содержался, передает ТАСС.

    Абу Убайда добавил, что этот заложник «более месяца находился под стражей в месте, которое подверглось бомбардировке». Получить медицинскую помощь вовремя он не смог из-за разгромленных после атак Израиля больниц, сказал Убайда.

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    11 мая 2024, 23:54 • Новости дня
    Полиция Израиля применила водометы против митинга в Тель-Авиве

    Полиция Израиля применила водометы и конные отряды против участников антиправительственного митинга в Тель-Авиве

    Tекст: Антон Антонов

    Израильская полиция задействовала конные отряды и использовала водометы против участников акции протеста, которые пытались заблокировать движение на шоссе в Тель-Авиве.

    Митинг был согласован с полицией. Однако после его завершения сотни демонстрантов направились к центральному шоссе города, чтобы перекрыть движение. Толпу заблокировали конные отряды полиции, но некоторые группы участников протестов смогли прорваться. После этого полиция применила водометы. В ходе протестов произошли столкновения демонстрантов с силовиками, ряд участников митинга задержан, передает РИА «Новости».

    Напомним, в Израиле не прекращаются акции протестов, участники которых требуют от правительства немедленно добиться освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников и провести досрочные выборы.

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