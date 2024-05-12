Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?2 комментария
Полиция увела Тунберг с демонстрации в Швеции во время «Евровидения»
Полиция увела Грету Тунберг с пропалестинской акции в Мальме во время «Евровидения»
В Мальме в Швеции, где проходит финал музыкального конкурса «Евровидение», Грета Тунберг приняла участие в пропалестинской демонстрации, активистку увела полиция, сообщают информационные агентства.
Акция состоялась у комплекса «Мальме-Арена», где выступают участники «Евровидения». На акции произошли столкновения демонстрантов с силовиками, но Тунберг в них не участвовала – она «села с другими активистами в круг, но позже ее увела полиция», передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.
Напомним, в Мальме несколько тысяч человек вышли на улицы с требованием отстранить представительницу Израиля Эден Голан от конкурса.