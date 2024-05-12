Полиция увела Тунберг с демонстрации в Швеции во время «Евровидения»

Израиль стал считать своими гражданами Пугачеву и Галкина

Посол Гальперин: Пугачева и другие артисты из России считаются израильтянами

Tекст: Вера Басилая

Дипломат отметила, что с Пугачевой не встречалась, но ее песни помнит. Посол подчеркнула, что приехавшие в Израиль артисты и люди из иных сфер не испытывают проблем, иногда выступают с концертами, передает ТАСС.

Гальперин отметила, что в Израиле есть театр «Гешер», где показывают спектакли на русском языке, так что все довольно успешно интегрированы в стране.

Народная артистка СССР певица Алла Пугачева дала ответ певцу Стасу Михайлову, заявившему, что уехавшие артисты «на коленях приползут» в Россию. По ее словам, «нормальные люди не возвращаются» в Россию.

Продюсер Иосиф Пригожин, комментируя слова Аллы Пугачевой, грубо ответившей певцу Стасу Михайлову на критику уехавших артистов, отметил, что певица такого масштаба не должна опускаться до таких шуток.