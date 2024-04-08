Попавшего под машину террористов восьмилетнего Илью выписали из больницы

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Илья находится дома, пока ему необходим покой, после чего мальчик встанет на костыли и отправится на реабилитацию в санаторий, передает ТАСС.

Толпыкин добавил, что пока Илья будет передвигаться на инвалидной коляске, а на костыли встанет после того, как срастется поломанная ключица. Он добавил, что враси делают позитивные прогнозы, мальчик сможет вернуться к тренировкам приблизительно через два месяца.

Ранее капитан «Вашингтона» Александр Овечкин записал видеообращение к восьмилетнему хоккеисту, который пострадал при теракте в «Крокус Сити Холле».

Напомним, восьмилетний мальчик получил травмы, когда его сбила машина, на которой пытались скрыться из района «Крокус Сити Холла» террористы.