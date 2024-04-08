Что случилось с идеей эмиграции сегодня? Она демистифицировалась, и это лучшее, что могло с ней произойти. Чем меньше мифов бытует в голове граждан, тем лучше им самим, да и стране в целом. Нет больше мифа о Западе как о рае земном.4 комментария
Попавшего под машину террористов восьмилетнего Илью выписали из больницы
Восьмилетний хоккеист Илья, попавший под машину террористов, атаковавших «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске, выписан из больницы, сообщил отец Ильи Игорь Толпыкин.
По его словам, Илья находится дома, пока ему необходим покой, после чего мальчик встанет на костыли и отправится на реабилитацию в санаторий, передает ТАСС.
Толпыкин добавил, что пока Илья будет передвигаться на инвалидной коляске, а на костыли встанет после того, как срастется поломанная ключица. Он добавил, что враси делают позитивные прогнозы, мальчик сможет вернуться к тренировкам приблизительно через два месяца.
Ранее капитан «Вашингтона» Александр Овечкин записал видеообращение к восьмилетнему хоккеисту, который пострадал при теракте в «Крокус Сити Холле».
Напомним, восьмилетний мальчик получил травмы, когда его сбила машина, на которой пытались скрыться из района «Крокус Сити Холла» террористы.