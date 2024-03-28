Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра, из которой доносились проклятия.0 комментариев
Овечкин поддержал пострадавшего при теракте юного хоккеиста
Овечкин поддержал юного хоккеиста, пострадавшего при теракте в «Крокус Сити Холле»
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин записал видеообращение к восьмилетнему хоккеисту, который пострадал при теракте в «Крокус Сити Холле».
В своем послании Овечкин пожелал юному спортсмену скорейшего выздоровления, назвав его «крепким, смелым и сильным парнем». Об этом сообщает «Советский спорт».
Напомним, восьмилетний мальчик получил травмы, когда его сбила машина, на которой пытались скрыться из района «Крокус Сити Холла» террористы.