В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование или предвестник очень плохих новостей для противника?6 комментариев
В сербском Нише обезвредили авиабомбу времен бомбардировок НАТО
В сербском городе Ниш обнаружена и обезврежена неразорвавшаяся авиабомба времен агрессии НАТО 1999 года. Из-за опасной находки были эвакуированы 1,3 тыс. человек, сообщает МВД Сербии.
Отмечается, что бомбу обнаружили во время земляных работ в густонаселенном жилом районе «Стеван Синджелич». Глава Сектора по ЧС Лука Чаушич, который развернул в Нише оперативный штаб, отметил, что это американская авиабомба МК 84 весом в одну тонну, содержащая 430 килограммов взрывчатки, передает РИА «Новости».
Для обезвреживания бомбы были привлечены 230 сотрудников МВД и городских служб. Сперва с бомбы сняли детонатор, затем ее по перекрытым улицам вывезли за пределы города и уничтожили управляемым взрывом.
Из-за угрозы взрыва эвакуированы 1,3 тыс. человек, 17 из них обратились за медицинской помощью, которая им была оказана.
Ранее сообщалось, что в немецком Штутгарте обезвредили бомбу времен Второй мировой войны.