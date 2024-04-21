В сербском Нише обезвредили авиабомбу времен бомбардировок НАТО

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что бомбу обнаружили во время земляных работ в густонаселенном жилом районе «Стеван Синджелич». Глава Сектора по ЧС Лука Чаушич, который развернул в Нише оперативный штаб, отметил, что это американская авиабомба МК 84 весом в одну тонну, содержащая 430 килограммов взрывчатки, передает РИА «Новости».

Для обезвреживания бомбы были привлечены 230 сотрудников МВД и городских служб. Сперва с бомбы сняли детонатор, затем ее по перекрытым улицам вывезли за пределы города и уничтожили управляемым взрывом.

Из-за угрозы взрыва эвакуированы 1,3 тыс. человек, 17 из них обратились за медицинской помощью, которая им была оказана.

Ранее сообщалось, что в немецком Штутгарте обезвредили бомбу времен Второй мировой войны.