Кириенко подвел итоги Всемирного фестиваля молодежи

«У нас 188 стран, если не считать Россию. Себя посчитать все-таки справедливо, поэтому будет 189. И третья особенность, почему все-таки, по-честному, 190: конечно же, была и довольно значимая делегация, представляющая граждан Украины. Но по понятным причинам называть их официальной делегацией, показывать мы не можем, понимаем, что ребят ждет после этого уголовное преследование», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Вчера более двух часов шла вечерняя встреча президента РФ с 250 участниками фестиваля из всех стран мира. И главное ощущение от этой встречи, что Владимир Владимирович разговаривал с участниками без попытки упрощения, без избыточного нравоучительного тона, как равный с равными. И участники это чувствовали. Это была особая атмосфера», – подчеркнул Кириенко. Кроме того, участники фестиваля поняли, что Россия сражается за право каждого народа на свой собственный суверенитет, на свой собственный выбор.

«На мой взгляд, очень важные вещи звучали вчера на встрече президента… Когда встал один из представителей студенческих ассоциаций африканского континента, который сказал: знаете, теперь мы понимаем, что вы воюете сегодня не только за свой суверенитет, вы воюете за нас... Они поняли, что происходит, почему это происходит, они поняли, что Россия сражается не только за себя, а сражается вообще за право каждого народа на свой собственный суверенитет, на свой собственный выбор и за право людей Донбасса на свой собственный выбор. И за право каждого человека в мире», – сказал Кириенко.

По его словам, у участников появилось понимание того, за что воюет Россия – страна сражается за суверенитет. Он также отметил, что в пространстве фестиваля была полная свобода, каждый мог сам выбирать, куда хочет пойти и о чем поговорить, ни одна дискуссия никому ничего не навязывала.

Кириенко добавил, что главным отличием фестиваля этого года по сравнению с форумом 2017 года стала содержательная часть мероприятий. Высокий уровень и самих участников: всего было подано 320 тыс. заявок, из которых в результате непростого отбора из шести этапов были сформированы делегации. Он подчеркнул, что участники фестиваля остались недовольны одним – невозможностью побывать на всех мероприятиях ВФМ-2024.

Молодежь и гости фестиваля были настроены на серьезный разговор. Между тем, в программе форума было множество развлекательных событий, однако участники стремились в первую очередь на образовательные, содержательные мероприятия, отметил Кириенко.

Он привел также данные первых социологических опросов об отношении к ВФМ среди россиян, которые провел ВЦИОМ. Положительно к фестивалю относятся 84% россиян, скорее отрицательно или точно отрицательно – 2%. Главные эмоции, которые испытывают люди в связи проведением форума – гордость, уважение, надежда и уверенность в завтрашнем дне.

По словам руководителя Федерального агентства по делам молодежи Ксении Разуваевой, «цель фестиваля выходит за его рамки, это формирование долгосрочных связей». По ее мнению, на фестивале стартовало множество международных проектов в разных сферах: дипломатической, предпринимательской, в сфере экологии и так далее.

«По предложению участников мы приняли решение о том, что 12 апреля, когда традиционно в России стартуют наши молодежные форумы, мы запустим на каждом из них международный трек, потому что все участники фестиваля, уезжающие в эти дни, влюбились в Россию. И чтобы у них была возможность возвращаться и возвращаться. И совместно продолжать проекты с нашими ребятами. Наши 43 всероссийских, международных, образовательных форума с этого года будут открыты для иностранцев», – подчеркнула она.

Подводя итоги Всемирного фестиваля молодежи, Сергей Кириенко также сказал, что главное – это личные впечатления, с которыми вернутся в свои страны участники.

Всемирный фестиваль молодежи проходил на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта 2024 года в соответствии с Указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Организатором Всемирного фестиваля молодежи выступило Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), оператором ВФМ-2024 – Дирекция Всемирного фестиваля молодежи.