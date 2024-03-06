В Курской области объявлена ракетная опасность

Участники ВФМ рассказали о поддержке России молодежью из недружественных стран

Участники ВФМ: Фестиваль формирует образ будущего мира, где разные страны смогут сосуществовать без противоречий

Tекст: Олег Исайченко

«Форум получился по-настоящему масштабным. Здесь работают сотни площадок, на каждой из которых присутствуют великолепные спикеры, смело рассуждающие о важных для настоящего времени вопросах», – сказал Серафим Васильев, участник из Санкт-Петербурга. Ранее Васильев служил сапером по контракту и выполнял на территории ЛНР и ДНР задачи по очистке территорий от взрывоопасных предметов.

«Единственная проблема – невозможности посетить все интересующие мероприятия. Поэтому приходится, скрепя сердце, расставлять приоритеты. При этом здесь и за пределами лекционных залов происходит много интересных событий. В Сириусе собралось большое число людей, представляющих разные страны и культуры. Поэтому, проходя от одного павильона к другому, ты можешь увидеть, например, танцы народов со всего земного шара», – отмечает он.



Васильев рассказал, что на фестивале есть возможность пообщаться с участниками из других стран: «За несколько дней форума я успел подружиться с представителями Индии и Вьетнама. Это поразительные государства, обладающие богатой историей.

Даже обычная дружеская беседа с гостями оттуда заставляет посмотреть на происходящие в мире события по-новому».

По его словам, они поддерживают нашу страну в столь непростое время. «При этом мы общаемся и на профессиональные темы. Я с 2018 года работаю в молодежной политике Санкт-Петербурга, а сейчас возглавляю центр патриотического воспитания Московского района. Послушать практики, которые применяются в других государствах, очень интересно и полезно», – говорит участник.



«В целом мероприятие стало хорошей площадкой для обмена опытом и идеями. Уверен, что именно здесь рождается образ единого будущего, где разные страны смогут сосуществовать друг с другом без противоречий. Особенно приятно, что Россия занимает в этом процессе лидирующую позицию», – подчеркивает Васильев.

Форум вызывает исключительно положительные эмоции, говорит Виталий Карпунин, участник ВФМ из Тюменской области.

«Больше всего поражает безграничное дружелюбие каждого из участников мероприятия.

За несколько дней я успел найти много новых и интересных знакомых. Уверен, что мы сумеем сохранить контакт даже после того, как вернемся в родные города, и будем ездить друг к другу в гости», – сказал собеседник.

«Мне посчастливилось встретить большое число единомышленников. Здесь есть ребята, которые, как и я, участвовали в СВО.

Мы обсуждаем дни службы, строим планы на будущее. Каждый из нас – настоящий патриот своей Родины», – отмечает он.

Карпунин рассказал, что на форум он приехал в качестве ветерана боевых действий. «На фронт отправился в качестве добровольца, хотя отправлять меня на СВО не хотели очень долго. Все-таки я – многодетный отец. Здесь, в Сочи, я не раз слышал истории, которые похожи на мою собственную. Это особенно приятно. Появилась еще одна возможность убедиться в правильности сделанного выбора», – указывает собеседник.



Он отметил, что на форуме есть иностранцы, прибывшие из недружественных государств: «От них не исходит ненависти, наоборот, многие поддерживают действия нашей страны. И это важный момент: у России много друзей по всему миру. Уверен, в будущем именно они сумеют разрушить барьеры, искусственно созданные западными элитами», – подчеркивает Карпунин.

Мероприятие получилось по-хорошему шумным и задорным, делится впечатлениями Александр Болсун, участник ВФМ и Коми. «Здесь очень много людей, при этом все они источают дружелюбие и поддержку. Мне немного непривычна такая атмосфера, но я очень рад побыть в кругу единомышленников», – говорит он.

«Это хорошая возможность пообщаться с умными и образованными ребятами из разных уголков нашей планеты.

Мы каждый день видимся, обсуждаем планы на будущее. Во многом они сходятся. У нас сложились очень хорошие отношения с французской делегацией – между нами будто бы нет никаких политических барьеров», – рассказывает собеседник.

«На форум я попал по приглашению главы Республики Коми в качестве ветерана боевых действий на Украине.

Конечно, посетить такое большое мероприятие, где можно своими глазами увидеть все то, за что сражается Россия, для меня очень ценно.

И я рад, что мои сограждане разделяют патриотический взгляд на происходящее», – резюмирует Болсун.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории «Сириус» в Сочи. Он собрал 10 тыс. иностранцев из 188 государств и 10 тыс. россиян из 89 регионов страны. Возможность принять участие в мероприятии также получили подростки от 14 до 17 лет – 500 из России и 500 из-за рубежа.

Торжественная церемония открытия ВФМ прошла в субботу в Большом ледовом дворце, построенном для зимней Олимпиады 2014 года. В видеообращении Владимир Путин отметил, что в России переплетаются сотни языков, культур и традиций, а братство народов всегда было и остается главной опорой страны.

По словам президента, большинство жителей Земли разделяют такие ценности, как равенство и справедливость, традиции крепкой семьи и взаимопомощь, служение своему Отечеству и ответственность за его судьбу. Он подчеркнул, что беречь и защищать их нужно сообща: «Вместе воплощать мечты, помогать друг другу, чтобы сделать лучше жизни миллиардов, я хочу это подчеркнуть, миллиардов людей. Вместе трудиться ради будущих поколений, бороться с бедностью и терроризмом, болезнями и распространением наркотиков, сохранять уникальные природные богатства, культурное наследие, всю красоту и многообразие планеты. В таком мире нет места расизму, диктату, двойным стандартам и лжи. А человек свободен говорить на своем языке, следовать вере и традициями своих предков».

Основные мероприятия фестиваля проходят с 1 по 7 марта. ВФМ предлагает более 800 активностей различного формата: лекции и дискуссии, спортивные состязания, благотворительные акции, культурная программа. Более 1,5 тыс. спикеров делятся с участниками своим опытом в различных сферах.

С 10 по 17 марта запланирована региональная программа фестиваля: 2 тыс. иностранных участников, изъявивших такое желание, отправятся в путешествие по 30 городам России, чтобы поближе познакомиться с культурным достоянием, историческим наследием, национальным многообразием и уникальной природой страны.