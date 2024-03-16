Зять Трампа захотел построить дома на месте разрушенных НАТО зданий в Белграде

Зять Трампа представил проекты домов на месте разрушенных НАТО зданий в Белграде

Tекст: Вера Басилая

Кушнер разместил в соцсети компьютерные изображения трех высотных зданий на месте разрушенных строений Генштаба и Минобороны Сербии. Также он показал «картинки будущего» албанского побережья, передает РИА «Новости».

Сербская оппозиция обвинила власти в передаче этих участков, имеющих большое символическое значение и материальную ценность, западным инвесторам. Министр строительства, транспорта и инфраструктуры Горан Весич отметил, что правительство Сербии с 2000 года пыталось восстановить территорию Генштаба, но это оказалось нелегко. По его словам, меморандум не подписан, «нет нужды создавать сенсации там, где их нет».

В апреле 2024 года исполняется 25-я годовщина бомбардировок НАТО Союзной Республики Югославия. Авиация НАТО в ночь с 29 апреля на 30 апреля 1999 года совершила налет на Белград, разрушив телебашню на горе Авала, ретранслятор телеканала «Студио Б», здания МВД по соседству с Клиническим центром Сербии, жилой район Чубура в городском муниципалитете Врачар и Союзный секретариат народной обороны (ССНО).

Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тыс. человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 млрд долларов.