Европейцам, выражаясь грубо, стало совершенно пофиг, кто и что там делает в высших коридорах власти. Это воплощается в коллективной потере воли к тому, чтобы мнение любого человека – обычного гражданина или главы Еврокомиссии – что-то вообще могло изменить.0 комментариев
В ФАС заметили тенденцию к снижению цен на яйца в России
Глава ФАС Шаскольский отметил тенденцию к снижению цен на куриные яйца в России
В России после заключения ценовых соглашений с производителями и продавцами наметилась тенденция к снижению цен на куриные яйца, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.
Шаскольский на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщил, что правительство приняло постановление, подготовленное ФАС России, в рамках которого регионам позволяется принимать меры для снижения цен и сдерживания торговых наценок. Такие соглашения, по его словам, действуют уже в 34 регионах. Ценовые обязательства приняли 2,2 тыс. производителей и продавцов, и практика хорошо себя показала, передает ТАСС слова главы ФАС.
«Служба на еженедельной основе контролирует реализацию данного решения. Цены снижаются», – сказал Шаскольский.
По его словам, причиной роста цен на яйца стали опережающие темпы роста оптовых цен производителей по сравнению с ростом себестоимости и ростом рентабельности в оптовом сегменте. В итоге ФАС возбудила десять дел о нарушении антимонопольного законодательства.
Ранее президент Владимир Путин объяснил, что яйца и мясо курицы в России подорожали из-за увеличения спроса у населения.