Эксперт: Кандидаты от КПРФ, ЛДПР и «Новых людей» выдвигают финансово необеспеченные идеи

Политолог Наталья Линдигрин: Кандидаты от КПРФ, ЛДПР и «Новых людей» не предлагают ничего нового

Tекст: Олег Исайченко

«Ни один из кандидатов в ходе сегодняшних дебатов не предложил ничего нового. Все говорили про то, что уже реализуется в рамках действующих указов президента и нацпроектов», – пояснила Наталья Линдигрин, гендиректор Института региональных проблем.

При этом, по ее словам, никто из кандидатов не дает финансового обоснования своих предложений, за исключением Путина, который планомерно на протяжении уже нескольких лет обеспечивает рост поддержки российских семей. «А вот Старовойтов – доверенное лицо Слуцкого – выступил с популистским тезисом: мол, чтобы женщины рожали, им нужна высокая зарплата и уверенность в завтрашнем дне. Но что в этом нового?» – отметила собеседница.

Похожими заявлениями, по ее словам, обозначил свою позицию и Даванков. «А Харитонов продолжил обвинять во всех проблемах капиталистическую систему. По сути, предлагая обеспечить экономическую стабильность и уверенность в завтрашнем дне, все кандидаты так или иначе говорят об уже реализуемых президентом и правительством программах поддержки молодых семей», – подчеркнула эксперт.

«Вообще выступления кандидатов выглядят скучными, не привлекая особого интереса граждан. У них отсутствуют спор и активная дискуссия, нет реального отстаивания своих партийных позиций, интересов своих избирателей. На протяжении всего отведенного им времени мы в основном слышим заученные тезисы из уже заявленных предвыборных программ», – пояснила аналитик.

Она отдельно отметила дискуссию кандидатов по озвученной Путиным государственной стратегии по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.

«Но они не столько спорили с ним, сколько уходили в частности, – детализировала спикер. – Слуцкий, например, в своей программе напоминает, что ЛДПР всегда выступала и выступает за защиту традиционных ценностей. По мнению Даванкова, «когда лезут в семьи, это не вопрос про ценности». Харитонов же отмечает, что с 90-х нас втащили в вульгарный капитализм. По его мнению, нам необходим возврат к социализму».



«То есть, по сути, на мой взгляд, никто не опровергает сегодняшней стратегии президента. Они пытаются лишь как-то отличиться и чем-то запомниться», – резюмировала Линдигрин.



Во вторник прошел очередной раунд теледебатов кандидатов в президенты РФ. Дискуссия была посвящена темам демографии, поддержки семей, здравоохранения и сохранения семейных ценностей. Участие в них приняли кандидаты в президенты Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков («Новые люди»), а также доверенное лицо Леонида Слуцкого (ЛДПР) – Александр Старовойтов.

По словам Даванкова, одной из главных проблем для молодых семей является приобретение жилья. «В моей программе написано, что нужен материнский капитал на первого ребенка – 1 млн рублей, на второго – 1,5 млн, на третьего – 1,5 млн рублей. Эти средства можно было бы использовать в качестве первоначального взноса на покупку жилья по ипотеке», – сказал Даванков. По мнению же Харитонова, для решения демографических проблем необходимо давать беспроцентную ссуду на первую квартиру.

Говоря о здравоохранении, участники дебатов предложили увеличить финансирование медицины. Эти средства, считает Даванков, можно получить, сократив число чиновников и оптимизировав госзакупки. Харитонов добавил, что надо отказаться от страховой медицины.

Выборы президента РФ пройдут 15–17 марта. Опрошенные в рамках спецпроекта газеты ВЗГЛЯД политики и общественные деятели рассказали, почему участие в выборах важно для каждого гражданина страны.