Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.6 комментариев
Застрявшие в порту Мозамбика моряки вернулись в Россию
Генпрокуратура помогла вернуться в Россию застрявшим в порту Мозамбика морякам
Российские моряки, которые не могли покинуть брошенное владельцами судно в порту столицы Мозамбика, вернулись в Россию, сообщила российская Генпрокуратура.
Как сообщило в Telegram ведомство, Вениамин Кривицкий и Виктор Абусагитов несколько месяцев оставались на судне в Мапуту, поскольку представители обслуживающей траулер компании не оформляли им необходимые документы, добиваясь от владельца судна оплаты расходов на содержание. Общегражданские заграничные паспорта россиян были сданы в местную миграционную службу. В результате Кривицкий и Абусагитов стали «заложниками» финансово-имущественного спора иностранных компаний, сообщило ведомство.
Участию российского посольства в решении проблемы мешала невозможность применения Конвенции о труде в морском судоходстве 2006 года, так как ее положения не касаются судов, занятых рыбным промыслом. Однако совместная работа Генпрокуратуры России с мозамбикскими коллегами позволила вернуть моряков в Россию.
Напомним, экипаж судна Volopas под флагом Камеруна оказался заложником финансово-имущественного спора между компанией-судовладельцем и местной фирмой-агентом. Сообщалось, что судовладелец прекратил выделять средства на содержание судна. Портовые власти настаивали на присутствии минимального количества членов экипажа для поддержания судна на плаву.