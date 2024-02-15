В США конфисковали тысячи Bentley, Porsche и Audi из-за «запрещенной детали»

Financial Times: В США конфисковали тысячи машин Bentley, Porsche и Audi из-за «запрещенной детали»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ранее МИД КНР выступил решительно против внесения китайских компаний в санкционный список США из-за якобы использования принудительного труда в Синьцзяне,

Как пишет издание со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией, тысячи автомобилей Bentley, Porsche, и Audi были конфискованы в портах США после того, как поставщик Volkswagen обнаружил в автомобилях нарушающий законы о борьбе с принудительным трудом китайский компонент, передает РИА «Новости».

Как рассказали изданию источники, Volkswagen отложил поставку автомобилей до конца марта и заменил электронный компонент, прибывший из «западного Китая». Источники подчеркнули газете, что производитель не знал о происхождении детали, полученной от косвенного поставщика, расположенного дальше по цепочке поставок, пока поставщик «не предупредил его» о проблеме.

Как сообщили газете источники, проблема с деталью затронула несколько сотен Bentley, около тысячи Porsche и несколько тысяч автомобилей Audi. При этом источники не подтвердили газете, была ли данная деталь произведена в самом Синьцзяне. По данным газеты, концерн Volkswagen сразу уведомил власти США об обнаружении детали в автомобилях.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон продолжит вводить технологические ограничения против Пекина, стремясь к защите национальной безопасности Соединенных Штатов.