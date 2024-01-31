Белый дом анонсировал новые технологические ограничения против Китая

Белый дом заявил, что продолжит вводить технологические ограничения против Китая

Tекст: Денис Тельманов

«Мы не скрывали, что предприняли ряд шагов в этой сфере. И мы продолжим предпринимать их в соответствии с основополагающим принципом: мы намерены адаптировать их и направлять их таким образом, чтобы они отвечали именно нашим опасениям в сфере национальной безопасности», – приводит ТАСС слова Салливана.

При этом он не стал уточнять сроки введения новых ограничительных мер и их характер.

В октябре 2022 года Вашингтон ограничил ряду китайских технологических компаний доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям по всему меру, напомнил Салливан.

Ранее сообщалось, что Китай решил ввести санкции против американских военно-промышленных компаний Northrop Grumman и Lockheed Martin из-за продажи вооружений Тайваню.