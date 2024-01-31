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Белый дом анонсировал новые технологические ограничения против Китая
Белый дом заявил, что продолжит вводить технологические ограничения против Китая
Вашингтон продолжит вводить технологические ограничения против Пекина, стремясь к защите национальной безопасности Соединенных Штатов, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая во вторник в Совете по международным отношениям.
«Мы не скрывали, что предприняли ряд шагов в этой сфере. И мы продолжим предпринимать их в соответствии с основополагающим принципом: мы намерены адаптировать их и направлять их таким образом, чтобы они отвечали именно нашим опасениям в сфере национальной безопасности», – приводит ТАСС слова Салливана.
При этом он не стал уточнять сроки введения новых ограничительных мер и их характер.
В октябре 2022 года Вашингтон ограничил ряду китайских технологических компаний доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям по всему меру, напомнил Салливан.
Ранее сообщалось, что Китай решил ввести санкции против американских военно-промышленных компаний Northrop Grumman и Lockheed Martin из-за продажи вооружений Тайваню.