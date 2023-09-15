Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.0 комментариев
Китай ввел санкции против Lockheed Martin и Northrop Grumman
Китай решил ввести санкции против американских военно-промышленных компаний Northrop Grumman и Lockheed Martin из-за продажи вооружений Тайваню, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
По словам Мао Нин, корпорация Lockheed Martin в качестве генерального подрядчика непосредственно участвовала в продаже американского оружия Тайваню 24 августа, а компания Northrop Grumman неоднократно участвовала в поставках американского оружия острову, передает РИА «Новости».
По словам дипломата, Китай решил ввести санкции против двух упомянутых выше оборонных компаний США.
Напомним, Китай запретил своим предпринимателям вести экспортную и импортную деятельность с американскими производителями оружия Lockheed Martin и Raytheon Missiles & Defense, поскольку эти компании продают оружие Тайваню. Вашингтон отказался учитывать заявления китайских властей о том, что поставки оружия Тайваню являются для Пекина красной линией.