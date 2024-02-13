В России комиссионные агентов ограничены точно так же, как написано в регламенте ФИФА, но РФС совсем не торопится высказывать свое «фи» по поводу нововведений. А ведь повод бить тревогу есть.3 комментария
Лавров предупредил Швейцарию о провале попыток навязать посредничество по Украине
Лавров: Попытки Швейцарии выступить посредником по Украине не увенчаются успехом
Швейцария не сможет навязать свои посреднические услуги по Украине, эти попытки будут безуспешны, заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая на XIII Ближневосточной конференции клуба «Валдай».
«Это не тот игрок, который может пользоваться доверием», – заявил министр, говоря о попытках Берна навязать посредничество, передает ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москву удивило заявление МИД Швейцарии о поиске путей перехода к мирному процессу по Украине.