Названы задачи нового посла России в США

Рябков: Новый посол РФ в США должен будет наладить взаимодействие с трампистским движением в Конгрессе

Tекст: Денис Тельманов

Новый посол России в США должен будет сосредоточиться на возобновлении межгосударственного диалога, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова. Это станет первоочередной задачей в свете прихода новой администрации. По словам Рябкова, необходимо исправить ситуацию, при которой Вашингтон свел контакты с Москвой практически к нулю.



Рябков подчеркнул, что новый посол также должен будет наладить взаимодействие с представителями так называемого трампистского движения в Конгрессе и экспертных кругах. Это необходимо, поскольку многие из них недавно пришли в политику и могут быть более открытыми для диалога. Замглавы МИД РФ отметил, что есть небольшая группа здравомыслящих политиков, с которыми важно поддерживать связь.

«Необходимо избегать обострения, но готовность к конфронтации при необходимости должна сохраняться», – подчеркнул Рябков. Он добавил, что акцентируется внимание на здравом смысле и честном предложении восстановления российско-американских отношений хотя бы до уровня подобия нормальности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Анатолий Антонов завершил свою работу в качестве посла России в США и отбыл в Москву, а информация о назначении нового российского посла в Соединенных Штатах станет доступна после подписания соответствующего указа.

