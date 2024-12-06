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    Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Грузии не пойти по пути Украины

    Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.

    4 комментария
    Александр Коц Александр Коц Катастрофа в Сирии набирает обороты

    Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.

    44 комментария
    6 декабря 2024, 21:32 • Новости дня

    Названы задачи нового посла России в США

    Рябков: Новый посол РФ в США должен будет наладить взаимодействие с трампистским движением в Конгрессе

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что главной задачей нового посла России в США станет восстановление хотя бы минимального межгосударственного диалога, что крайне важно в условиях практически нулевого взаимодействия между странами.

    Новый посол России в США должен будет сосредоточиться на возобновлении межгосударственного диалога, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова. Это станет первоочередной задачей в свете прихода новой администрации. По словам Рябкова, необходимо исправить ситуацию, при которой Вашингтон свел контакты с Москвой практически к нулю.

    Рябков подчеркнул, что новый посол также должен будет наладить взаимодействие с представителями так называемого трампистского движения в Конгрессе и экспертных кругах. Это необходимо, поскольку многие из них недавно пришли в политику и могут быть более открытыми для диалога. Замглавы МИД РФ отметил, что есть небольшая группа здравомыслящих политиков, с которыми важно поддерживать связь.

    «Необходимо избегать обострения, но готовность к конфронтации при необходимости должна сохраняться», – подчеркнул Рябков. Он добавил, что акцентируется внимание на здравом смысле и честном предложении восстановления российско-американских отношений хотя бы до уровня подобия нормальности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Анатолий Антонов завершил свою работу в качестве посла России в США и отбыл в Москву, а информация о назначении нового российского посла в Соединенных Штатах станет доступна после подписания соответствующего указа.

    6 декабря 2024, 10:27 • Новости дня
    Лавров назвал Карлсону условие прекращения конфликта на Украине
    Лавров назвал Карлсону условие прекращения конфликта на Украине
    @ mid.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Мирное разрешение конфликта на Украине возможно только при отказе Киева от вступления в НАТО, закрытии на Украине западных военных баз и отмене учений с иностранными войсками, заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно изложил условия для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС.

    «Никакого НАТО. Никаких военных баз, военных учений на украинской земле с участием иностранных войск», – отметил Лавров.

    Он также напомнил о заявлении президента России Владимира Путина о том, что решения по урегулированию конфликта на Украине будут приниматься, учитывая реалии на земле. По словам Лаврова, реалии – это не только линия соприкосновения, но и изменения в Конституции Российской Федерации после проведения референдума в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, которые находятся в составе РФ.

    Глава МИД также отметил, что Россия не может мириться с действующими на Украине законами, которые запрещают русский язык, российские СМИ и культуру, а также ограничивают права Украинской православной церкви. Это, по мнению Лаврова, является нарушением обязательств Украины по Уставу ООН. Он подчеркнул, что Запад молчал о нарушениях с 2017 года, когда началось русофобское законодательное наступление, и России пришлось обратить внимание на эту проблему особым образом.

    Ранее Лавров заявил, что Москва была готова заключить договор с Киевом на основе предложенных Украиной принципов в 2022 году, а также обвинил Запад в использовании событий в Буче весной 2022 года как провокации для срыва переговоров между Москвой и Киевом.

    Кроме того, Лавров отметил усталость от украинского конфликта в ряде столиц и предположил, что США хотят передать его Европе, сосредоточившись на других вопросах.

    Коментарии (23)
    6 декабря 2024, 10:16 • Новости дня
    Американцы восхитились компетентностью Лаврова в интервью Карлсону
    Американцы восхитились компетентностью Лаврова в интервью Карлсону
    @ t.me/MID_Russia

    Tекст: Александра Юдина

    Пользователи YouTube из США выразили восхищение главой МИД России Сергеем Лавровым после интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, отметив его компетентность.

    Пользователи платформы YouTube из США восхитились российским министром. Комментарии на канале Карлсона содержат множество положительных отзывов о Лаврове и критику в адрес американского правительства, передает РИА «Новости».

    Один из пользователей под ником @juniorferrante7999 написал: «Как ветеран армии США времен холодной войны, это интервью душераздирающее! Мы упустили невероятную возможность наладить партнерские отношения с Россией, но наш ВПК раз за разом плевал им в лицо. Тошнотворно». Другие пользователи также выразили разочарование в дипломатических способностях США по сравнению с Лавровым.

    Пользователь @boztos6025 отметил, что «в США нет ни одного дипломата столь компетентного, как Лавров». А @ianhassall3757 сравнил стиль общения Лаврова с мировыми лидерами, отметив их инфантильность. @brettoberry3586 выразил недовольство правительством Джо Байдена и надежду на восстановление отношений с Россией при Дональде Трампе.

    Некоторые пользователи подчеркнули недостаток трансляции российских интервью в США, указывая на отсутствие аналогичных Лаврову фигур в американском правительстве.

    «Не могу представить себе никого его уровня в правительстве США, кто мог бы говорить так разумно», – заявил @3Dgifts.

    Во время интервью с Такером Карлсоном Лавров  заявил, что Россия и США не находятся в состоянии войны и выразил желание Москвы наладить нормальные отношения с Вашингтоном. Также он отметил, что европейцы избегают его на международных саммитах, сравнив их поведение с детским.

    Напомним, интервью Лаврова Карлсону только за первый час набрало более миллиона просмотров  в интернете. В ходе беседы глава российской внешней политики назвал президента Украины Зеленского неадекватным, а также заявил о саботаже минских соглашений Украиной.

    Коментарии (17)
    6 декабря 2024, 21:11 • Видео
    Ле Пен лишила Макрона премьера

    Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Мишеля Барнье, чье правительство неожиданно для всех получило вотум недоверия от парламента. Это стало возможным из-за интриги Национального объединения – партии Марин Ле Пен, в успех которой сторонники Макрона не верили. Теперь оправдываются.

    Коментарии (0)
    6 декабря 2024, 01:18 • Новости дня
    Лавров выразил желание нормализовать отношения России и США

    Лавров заявил об отсутствии войны между Россией и США и желании нормальных отношений

    Лавров выразил желание нормализовать отношения России и США
    @ mid.ru

    Tекст: Максим Попов

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и США не находятся в состоянии войны и выразил желание Москвы наладить нормальные отношения с Вашингтоном.

    Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Россия и США не находятся в состоянии войны, сообщает РИА «Новости». Лавров подчеркнул, что Москва не стремится к такому конфликту и хочет иметь нормальные отношения со всеми странами, включая США.

    Министр отметил, что президент Владимир Путин неоднократно выражал свое уважение к американскому народу, истории США и ее мировым достижениям. «Я бы так не сказал, что РФ и США находятся в состоянии войны. В любом случае, это не то, чего мы хотим», – заявил Лавров в интервью.

    Лавров также добавил: «Мы не видим никаких причин, по которым Россия и США не могут сотрудничать ради Вселенной». По его словам, Россия стремится к сотрудничеству с США и другими странами и призывает к урегулированию всех разногласий.

    Коментарии (29)
    6 декабря 2024, 03:48 • Новости дня
    Лавров заявил об усталости от украинского конфликта в мировых столицах

    Глава российского МИД заявил о желании США передать украинский конфликт Европе из-за усталости

    Лавров заявил об усталости от украинского конфликта в мировых столицах
    @ Petrov Sergey/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Глава российского МИД Сергей Лавров отметил усталость от украинского конфликта в ряде столиц и предположил, что США хотят передать его Европе, сконцентрировавшись на других вопросах.

    Глава МИД России Сергей Лавров рассказал об усталости от украинского конфликта, которую наблюдают в некоторых столицах, сообщает РИА «Новости». В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону министр заявил: «Ясно, что в некоторых столицах наблюдается усталость. Идут разговоры о том, что американцы хотели бы оставить это 'дело' европейцам и сконцентрироваться на более важном. Не буду гадать».

    Лавров подчеркнул, что Россия будет судить по конкретным шагам и заметил, что администрация президента США Джо Байдена хотела бы оставить решение украинского вопроса на Дональда Трампа.

    Министр упомянул о срыве мирного процесса в Стамбуле в 2022 году экс-премьером Британии Борисом Джонсоном, отметив его непредсказуемость и возможность руководствоваться сиюминутными желаниями или стратегией.

    Ранее Лавров обвинил США в создании и использовании мировых проблем. Кроме того, глава российской внешней политики заявил, что Запад прикрыл срыв переговоров между Москвой и Киевом весной 2022 года провокацией в Буче.

    Коментарии (3)
    6 декабря 2024, 06:14 • Новости дня
    Лавров рассказал о детском поведении европейских политиков
    Лавров рассказал о детском поведении европейских политиков
    @ mid.ru

    Tекст: Максим Попов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что европейцы избегают его на международных саммитах, сравнив их поведение с детским, особенно на саммите Группы двадцати.

    Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о том, как европейские делегаты ведут себя на международных саммитах. Как сообщило РИА «Новости», министр подчеркнул, что его коллеги из Европы стараются избегать контактов с ним, что особенно проявилось на последнем саммите Группы двадцати.

    По словам Лаврова, ситуация становится токсичной, когда на саммитах кто-то замечает, что он общается с американцами или европейцами. Министр выразил удивление столь детским поведением своих коллег: «Взрослые люди, но вели себя как дети. Невероятно». Он отметил, что европейцы буквально убегают при встрече с ним, что вызывает у него недоумение.

    Лавров отметил, что подобная ситуация сложилась не только на саммите Группы двадцати, но и на других международных мероприятиях.

    Напомним, интервью Лаврова Карлсону только за первый час набрало более миллиона просмотров  в интернете. В ходе беседы глава российской внешней политики назвал президента Украины Зеленского неадекватным, а также заявил о саботаже минских соглашений Украиной. Кроме того, Лавров предостерег Запад от разговоров об ограниченном ядерном ударе.

    Коментарии (0)
    6 декабря 2024, 14:12 • Новости дня
    Политолог назвал основных адресатов интервью Лаврова Карлсону

    Политолог Корнилов: Лавров в интервью Карлсону обратился к американскому обществу

    Политолог назвал основных адресатов интервью Лаврова Карлсону
    @ mid.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    США скрывают от американцев многие факты, касающиеся позиции России по основным военно-политическим вопросам. Интервью Сергея Лаврова, как ранее и диалог президента Владимира Путина с Такером Карлсоном, призваны прорвать информационную блокаду Запада, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее интервью Лаврова Карлсону только за первый час набрало миллион просмотров.

    «Во время разговора с главой нашего МИД Такер Карлсон подчеркивал, что многие факты относительно России от американцев попросту скрывают. Например, они не очень понимают суть испытаний «Орешника», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    «И многое из того, что говорил Сергей Лавров, для многомиллионной аудитории журналиста станет откровением. При этом для россиян там не прозвучало ничего принципиально нового: российская власть давно донесла до граждан позицию и в части украинского кризиса, и по поводу открытости России для диалога, в том числе с США», – продолжил аналитик.

    По его словам, практически все интервью Лаврова – это сигнал простым американцам. «Это даже не обращение к действующей администрации, которая сейчас уходит, или Дональду Трампу, с которым Москве еще предстоит вести диалог», – считает эксперт. Спикер при этом добавил, что, конечно, в разговоре не обошли стороной Европу и Украину. «Другое дело, что, например, Киев не обладает субъектностью, об этом тоже ранее говорилось», – заметил Корнилов.

    Собеседник также полагает, что сейчас для Москвы важно иметь возможности для прорыва информационной блокады Запада. «Это знаковое явление. До этого свою позицию так же в интервью Карлсону озвучил Владимир Путин, а теперь, под конец года, и Сергей Лавров», – заключил он.

    Ранее видеоверсия интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова, опубликованная журналистом Такером Карлсоном, за час собрала миллион просмотров в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в России), вызвав активное обсуждение среди пользователей.

    Пользователи соцсети активно комментируют интервью, подчеркивая ум и прагматизм Лаврова. Такое внимание аудитории привлекло и само содержание интервью, и личность собеседника Карлсона.

    Напомним, в ходе интервью Карлсону Лавров назвал президента Украины Зеленского неадекватным, а также заявил о саботаже Минских соглашений Украиной. Кроме того, глава российского МИД предостерег Запад от разговоров об ограниченном ядерном ударе.

    Коментарии (18)
    6 декабря 2024, 14:18 • Новости дня
    Американист спрогнозировал реакцию США на интервью Лаврова

    Американист Дудаков: Команде Трампа будет полезно послушать интервью Лаврова

    Американист спрогнозировал реакцию США на интервью Лаврова
    @ Tucker Carlson/YouTube

    Tекст: Олег Исайченко

    Уходящая администрация Джо Байдена уже не пытается учитывать мнение Москвы по украинскому кризису. А вот Дональду Трампу только предстоит выяснить и понять позицию России в части мирного урегулирования украинского кризиса. Интервью главы МИД Сергея Лаврова ему в этом поможет, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее интервью Лаврова Карлсону только за первый час набрало миллион просмотров.

    «Очень хорошо, что Такер Карлсон второй раз за год добрался до Москвы и хотя бы попытался понять точку зрения России. Более того, он старается эту позицию донести до своей, на самом деле, очень большой аудитории», – сказал американист Малек Дудаков.

    Он указал, что интервью с Лавровым посмотрят миллионы американцев на различных платформах и в соцсетях. «И это самое главное – точку зрения России удастся напрямую донести до огромного числа людей. Собственно, это же Карлсон сделал ранее, когда опубликовал интервью с президентом Владимиром Путиным», – объясняет аналитик.

    «Но тут надо учитывать, что за год ситуация претерпела изменения. Интервью появилось в момент, знаковый с точки зрения внутриполитической ситуации в США. Уходящая администрация Байдена, как мы видим, уже никак не пытается учитывать мнение России и просто устраивает бездумную эскалацию», – рассуждает спикер.

    «А вот для Дональда Трампа и его сторонников услышать этот диалог будет полезно. Им только предстоит понять требования и условия Москвы в рамках каких-либо мирных переговоров, если они начнутся после инаугурации нового президента. Другое дело, что до этого остается еще полтора месяца», – заключил Дудаков.

    Ранее видеоверсия интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова, опубликованная журналистом Такером Карлсоном, за час собрала миллион просмотров в соцсети Х (ранее Twitter, запрещен в России), вызвав активное обсуждение среди пользователей.

    Пользователи соцсети активно комментируют интервью, подчеркивая ум и прагматизм Лаврова. Такое внимание аудитории привлекло и само содержание интервью, и личность собеседника Карлсона.

    Напомним, в ходе интервью Карлсону Лавров назвал президента Украины Зеленского неадекватным, а также заявил о саботаже минских соглашений Украиной. Кроме того, глава российского МИД предостерег Запад от разговоров об ограниченном ядерном ударе.

    Коментарии (3)
    6 декабря 2024, 04:07 • Новости дня
    Интервью Лаврова Карлсону набрало миллион просмотров за час

    Интервью Лаврова у Карлсона набрало миллион просмотров за час в соцсети

    Tекст: Максим Попов

    Видеоверсия интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова, опубликованная журналистом Такером Карлсоном, за час собрала миллион просмотров в соцсети Х (ранее Twitter, запрещен в России), вызвав активное обсуждение среди пользователей.

    Американский журналист Такер Карлсон разместил в социальной сети Х полную видеоверсию интервью с главой МИД Сергеем Лавровым, сообщает РИА «Новости».

    За час публикация привлекла внимание миллиона пользователей. В первые десять минут пост был просмотрен 100 тысяч раз, а спустя 15 минут количество просмотров удвоилось, достигнув 200 тысяч. Активность пользователей продолжала расти, и менее чем через час просмотры достигли миллиона.

    Пользователи соцсети активно комментируют интервью, подчеркивая ум и прагматизм Лаврова. Такое внимание аудитории привлекло и само содержание интервью, и личность собеседника Карлсона.

    Напомним, в ходе интервью Карлсону Лавров назвал президента Украины Зеленского неадекватным, а также заявил о саботаже минских соглашений Украиной. Кроме того, глава российского МИД предостерег Запад от разговоров об ограниченном ядерном ударе.

    Коментарии (0)
    6 декабря 2024, 02:24 • Новости дня
    Лавров предостерег Запад от разговоров об ограниченном ядерном ударе

    Лавров назвал обсуждение ограниченного ядерного удара «приглашением к катастрофе»

    Лавров предостерег Запад от разговоров об ограниченном ядерном ударе
    @ t.me/MariaVladimirovnaZakharova

    Tекст: Максим Попов

    Глава МИД Сергей Лавров предупредил о рисках обсуждения ограниченного ядерного удара, заявив, что такие разговоры могут привести к катастрофе, которую Россия стремится избежать.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону предостерег от обсуждения темы ограниченного ядерного удара, подчеркнув, что такие разговоры являются «приглашением к катастрофе». Как отмечает ТАСС, Лавров уточнил, что Россия не хочет ядерного конфликта и стремится предотвратить его последствия.

    Также Лавров проком прокомментировал высказывании координатора по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности США Джона Кирби, который заявил, что в случае эскалации с применением ядерного оружия пострадают европейские союзники, а не США. Российский министр подчеркнул, что такие мысли делают ситуацию более рискованной, и могут привести к безрассудным шагам.

    «Профессионалы в области политики ядерного сдерживания хорошо знают, что это очень опасная игра,» – заявил Лавров, обращая внимание на необходимость предотвращения ядерного конфликта.

    Лавров также отметил, что Россия не стремится к войне с США, которая может иметь ядерный характер, и напомнил о военной доктрине страны, в которой главное – избежать ядерной угрозы. Он подчеркнул, что интересы безопасности России были проигнорированы, когда отказались от предложения заключить договор о гарантиях безопасности.

    Напомним, Лавров обвинил Запад в использовании событий в Буче весной 2022 года как провокации для срыва переговоров между Москвой и Киевом.

    Коментарии (2)
    6 декабря 2024, 20:48 • Новости дня
    В Германии обвинили США в получении отправленных Украине денег
    В Германии обвинили США в получении отправленных Украине денег
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Деньги ЕС, предназначенные для помощи киевскому режиму, фактически попадают в бюджет Соединенных Штатов, заявил депутат от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер.

    «Как вы думаете, почему администрация [президента США Джо] Байдена неоднократно говорила Европейскому союзу о необходимости выделения бюджетной помощи Киеву? Да потому что эти деньги в обход Киева сразу же направлялись в больной бюджет США», – цитируют Койтера «Известия».

    Койтер также обвинил представителей старых партий в излишней поддержке Украины, напомнив о пацифистских лозунгах, которые раньше отстаивали левые и «зеленые».

    Ранее СМИ сообщали, что партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выступила за возобновление торговли с Россией и поставок газа в предвыборной программе.

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    6 декабря 2024, 08:18 • Новости дня
    В США напомнили Блинкену об отсутствии контактов с Россией после критики Лаврова

    Полковник Уилкерсон обвинил Блинкена в отсутствии контактов с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон напомнил госсекретарю США Энтони Блинкену об отсутствии контактов с Россией после его критики в адрес Сергея Лаврова на саммите ОБСЕ.

    Полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал критику в адрес госсекретаря США Энтони Блинкена после его заявления против главы МИД России Сергея Лаврова. передает РИА «Новости».

    Уилкерсон напомнил Блинкену о необходимости контактов с российской стороной и обвинил его в создании антироссийского режима.

    Ранее Блинкен раскритиковал Россию за якобы односторонний подход к концепции неделимой безопасности, отметив, что Москва движима «имперскими амбициями». Уилкерсон возмутился, заявив, что Блинкен «несет ответственность» за текущую ситуацию и «бессовестно» действует, избегая контактов с российским посольством.

    Во время интервью с Такером Карлсоном  Лавров упомянул, что последний раз виделся с Блинкеном на саммите «Большой двадцатки» в Риме в 2021 году. На вопрос, говорил ли он с кем-то из администрации Байдена, Лавров пошутил, что «не хочет портить их карьеру».

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и США не находятся в состоянии войны и выразил желание Москвы наладить нормальные отношения с Вашингтоном,

    Также Лавров отметил, что европейцы избегают его на международных саммитах, сравнив их поведение с детским.

    Коментарии (0)
    6 декабря 2024, 02:52 • Новости дня
    Лавров указал на стратегию США по созданию и использованию кризисов по всему миру

    Tекст: Максим Попов

    Глава российского МИД Сергей Лавров обвинил США в намеренном создании мировых проблем для их последующего использования, приводя в пример Ирак, Ливию и Афганистан.

    Как сообщило РИА «Новости», глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США исторически стремятся создавать мировые проблемы, чтобы затем использовать их в своих интересах. В интервью с обозревателем Такером Карлсоном министр отметил, что США могут «поймать рыбу в мутной воде». В качестве примеров он привел иракскую агрессию, ливийскую авантюру и бегство из Афганистана.

    Лавров подчеркнул, что США пытаются использовать ООН для проведения мероприятий, несмотря на оставление Афганистана в плачевном состоянии и замороженные афганские средства. Он отметил закономерность в американской внешней политике: сначала создаются проблемы, затем они используются.

    Министр также прокомментировал работу миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами, отметив, что отчеты всегда были негативными, за исключением последних выборов в Грузии, которые получили положительную оценку. Он выразил мнение, что западные страны руководствуются двойными стандартами, признавая независимость Косово, но не признавая референдум в Крыму.

    Лавров напомнил, что западные страны заявляют о нарушении территориальной целостности, не признавая крымский референдум, несмотря на присутствие международных наблюдателей. Он подчеркнул, что Устав ООН должен уважаться во всей полноте, а не избирательно.

    До этого глава российского МИД предостерег Запад от разговоров об ограниченном ядерном ударе.

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    6 декабря 2024, 01:25 • Новости дня
    Лавров назвал сигналом для США испытание баллистической ракеты «Орешник»

    Tекст: Максим Попов

    Россия надеется, что испытание новой баллистической ракеты «Орешник» будет воспринято США всерьез как сигнал к недопущению ухудшения ситуации, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону.

    «Мы не хотим усугублять ситуацию. Но поскольку по территории России используются ATACMS и другое оружие большой дальности, мы посылаем сигналы. Надеемся, что последний (пару недель назад) от новой системы «Орешник» был воспринят всерьез», – приводит РИА «Новости» слова главы российского МИД.

    До этого Лавров заявил об отсутствии войны между Россией и США и желании нормальных отношений.

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    6 декабря 2024, 03:17 • Новости дня
    Россиян в Калифорнии предупредили об осторожности после землетрясения

    Посольство России в США призвало россиян, находящихся в Калифорнии, к осторожности

    Tекст: Максим Попов

    Власти России настоятельно рекомендуют россиянам в Калифорнии соблюдать осторожность из-за землетрясения магнитудой 7 баллов, говорится в сообщении дипмиссии.

    Посольство России в США призвало сограждан, которые находятся в Калифорнии, проявлять максимальную осторожность из-за землетрясения. Как передает РИА «Новости», в сообщении дипмиссии говорится: «Настоятельно рекомендуем российским гражданам, находящимся в США, а также планирующим в ближайшее время посетить штат Калифорния, проявлять максимальную осторожность и неукоснительно следовать рекомендациям местных властей».

    Одновременно с этим губернатор штата Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в Калифорнии. «Я только что одобрил чрезвычайное положение, чтобы позволить большему количеству ресурсов пойти туда, где это необходимо для экстренного реагирования на утреннее землетрясение магнитудой 7.0», – написал Ньюсом в  социальной сети.

    Губернатор добавил, что власти штата работают над обеспечением безопасности и информированности калифорнийцев.

    Напомним, в четверг вечером в Калифорнии произошло землетрясение магнитудой семь, эпицентр которого располагался в 56 км от города Фортуна с населением 12 тыс. человек. Как отметило Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA), Цунами, вызванное землетрясением, достигнет Сан-Франциско примерно в 23:10 мск.

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    6 декабря 2024, 01:33 • Новости дня
    Лавров назвал Трампа сильным человеком

    Лавров: Трамп не настроен пророссийски, несмотря на дружелюбие

    Tекст: Максим Попов

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Дональд Трамп не настроен пророссийски, несмотря на его дружелюбие в общении, подчеркнув большое количество антироссийских санкций, введенных при его администрации.

    Как сообщило РИА Новости, глава МИД Сергей Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону охарактеризовал экс-президента США Дональда Трампа как сильного человека, который не любит откладывать дела на потом, передает РИА «Новости».

    «Думаю, он – сильный человек, желающий достигать результаты, не любящий откладывать дела на потом. Это мое впечатление. Он весьма дружелюбен в разговоре. Однако это не значит, что Трамп настроен пророссийски. Некоторые пытаются представить его таким. Количество антироссийских санкций, введенных при администрации Трампа, было очень большим», – отметил Лавров.

    Министр подчеркнул, что Россия с уважением относится к любому выбору, сделанному людьми во время голосования. Он добавил, что Россия уважает выбор американского народа. «Как сказал президент Путин, мы открыты для контактов с нынешней администрацией», – подчеркнул глава российского СМИД.

    Ранее Лавров заявил об отсутствии войны между Россией и США и назвал сигналом для Вашингтона испытание баллистической ракеты «Орешник».

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