Хуситы атаковали эсминцы США в Аденском заливе

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает ТАСС, представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы осуществили военную операцию, в ходе которой нанесли удары по двум эсминцам ВМС США в Аденском заливе. Согласно его словам, хуситы также атаковали три корабля снабжения, которые покинули порт Джибути.

В эфире телеканала Al Masirah, подконтрольного хуситам, Сариа уточнил, что операция прошла успешно и была нацелена на американские корабли, которые, по его словам, нарушили территориальные воды Йемена. Сариа отметил, что действия хуситов стали ответом на агрессию, демонстрируемую США в регионе.

Пока нет информации о возможных повреждениях или потерях среди американских экипажей. ВМС США и официальные представители правительства пока воздерживаются от комментариев по поводу данного инцидента.

Также хуситы заявили об ударах по израильскому городу Ашкелон и району Яффо в Тель-Авиве с применением беспилотников. Подтверждений этому из израильских официальных источников не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы из Йемена предприняли атаку на американский эсминец и суда снабжения в Аравийском море. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в ходе нападения было использовано 16 ракет и беспилотник.