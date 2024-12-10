Кадыров назвал сигналом Западу выступление Путина на вручении наград

Кадыров: Путин на вручении наград предупредил Запад о недопустимости угроз России

Tекст: Вера Басилая

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поддержал заявление президента Путина, сделанное на церемонии награждения Героев России медалями «Золотая Звезда».

По его словам, заявление Путина стало ясным сигналом Западу о недопустимости подрыва целостности и суверенитета России.

«Президент России в своей речи заявил, что сломить Россию никому не удастся, на ее стороне и правда, и сила духа, и оружие», – написал Кадыров.

Глава Чечни также отметил, что Путин подчеркнул мужество и героизм участников специальной военной операции, выразив уверенность в победе благодаря решимости и стойкости российских бойцов.

«Путин акцентировал внимание на исторической значимости свободы и независимости страны», – добавил лидер Чечни.

Кадыров подчеркнул, что поддерживает заявление Путина, добавив, что единство и сплоченность народов России являются залогом ее силы. По его словам, военнослужащие, добровольцы и сотрудники специальных подразделений, вставшие на защиту страны, демонстрируют стойкость, мужество и героизм.

Кадыров также отметил, что сегодня Россию боятся и уважают во всем мире благодаря четким приоритетам, обозначенным Путиным.

Ранее президент России Владимир Путин на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» по случаю Дня Героев Отечества выразил уверенность в победе России, которая будет достигнута благодаря мужеству и решимости бойцов специальной военной операции.

Путин также заявил, что покорить, сломить Россию никому не удастся, потому что на ее стороне и правда, и сила оружия, и сила духа.

Церемония вручения медалей «Золотая Звезда» прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца и была посвящена Дню Героев Отечества.