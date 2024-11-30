Число обвиняемых в деле Логиновой о торговле детьми достигло 15

Преображенский суд избрал меры пресечения супругам Есениным по делу о торговле детьми

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, Преображенский суд Москвы принял решение о мерах пресечения для Виталия и Марины Есениных, новых фигурантов в деле о торговле детьми. Суд удовлетворил ходатайства следствия и избрал для них запрет на определенные действия. Дело касается торговли несовершеннолетними детьми, в совершении которой обвиняются супруги.



Следствие полагает, что Есенины были частью организованной группы, занимавшейся торговлей детьми. В ближайшее время всем фигурантам планируется предъявление окончательных обвинений, после чего начнется ознакомление обвиняемых с материалами дела. Следственные действия будут направлены на проверку и закрепление данных показаний.

Юлия Логинова, главная обвиняемая по делу, ранее частично признала свою вину и выразила готовность к сотрудничеству со следствием. Она согласилась помочь в раскрытии дополнительных эпизодов преступления.

Дело Логиновой было возбуждено 16 октября 2023 года. В списке ранее упоминалось 13 фигурантов, включая многодетных матерей, няню детского сада и других. Собранные материалы насчитывают 12 уголовных дел. Днк-тесты подтвердили продажу нескольких детей, которых Логинова усыновила и удочерила.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет РФ продлил срок расследования дела о торговле детьми, где главной обвиняемой является многодетная мать Юлия Логинова, до 16 января 2025 года. Саму Логинову освободили из следственного изолятора, наложив запрет на определенные действия. Также Преображенский суд Москвы освободил подругу Юлии Логиновой Наталью Патоку с аналогичными запретами, включающими ограничения на покидание жилья без разрешения следователя, использование мобильной и интернет-связи, отправку сообщений и общение с участниками дела.

