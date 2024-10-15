Суд освободил подругу многодетной матери по делу о торговле детьми

Подругу многодетной матери Логиновой освободили из СИЗО с запретом действий

Tекст: Ольга Иванова

Преображенский суд Москвы установил для всех обвиняемых стандартные ограничения. Им запретили покидать жилье без разрешения следователя, пользоваться мобильной и интернет-связью, отправлять почтовые и СМС-сообщения, общаться со свидетелями и другими участниками дела, а также получать посылки и бандероли, сообщает ТАСС.

Постановление суда было зачитано в зале заседания, где судья огласила изменение меры пресечения для Натальи Патоки и избрала ей запрет определенных действий. Ранее суд принял аналогичное решение в отношении главной обвиняемой Юлии Логиновой, а также других фигурантов: Натальи Душкиной и Фирузы Ускановой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Юлия Логинова была арестована по подозрению в торговле детьми, но позже освобождена из следственного изолятора по решению суда. В ходе следствия выяснилось, что она подделывала медицинские документы о рождении детей, так как не могла родить их сама. Второй обвиняемой по делу является Наталья Патока, которая, как сообщалось, организовывала приюты для беременных женщин в сложных жизненных ситуациях.

