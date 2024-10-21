Следствие по делу Юлии Логиновой продлили до 2025 года

Срок следствия по делу Юлии Логиновой о торговле детьми продлили до 16 января 2025 года

Tекст: Денис Тельманов

Следственный комитет РФ продлил срок предварительного расследования уголовного дела о торговле детьми, главным обвиняемым по которому является Юлия Логинова, до 16 января 2025 года, передает ТАСС.

Об этом стало известно из судебных документов, в которых поясняется, что такое решение принято из-за сложности дела и необходимости проведения дополнительных следственных действий.



Согласно судебным материалам, следствие столкнулось с рядом трудностей, включая необходимость проведения множества следственных действий для установления деталей преступления, а также проведения длительных судебных экспертиз. Следователи также собирают материалы, характеризующие личности обвиняемых, что требует международных запросов и запросов в различные регионы России.

Юлия Логинова, в свою очередь, активно сотрудничает с следствием, давая подробные показания о своей роли и указывая на других участников предполагаемых преступлений. В связи с этим для некоторых фигурантов дела, включая Логинову, было смягчено меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий.

Дело включает 13 фигурантов, среди которых многодетные матери, экс-врач клиники и бывший начальник миграционного пункта. Следствие также проверяет причастность обвиняемых к других эпизодам торговли детьми. На данный момент следователи ожидают заключений судмедэкспертов и ответов на запросы в различные государственные учреждения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, обвиняемую по делу о торговле детьми многодетную мать Юлию Логинову освободили из следственного изолятора по решению Преображенского суда Москвы, признала свою вину и активно сотрудничает с полицией, а подругу Юлии Логиновой Наталью Патоку, освободили из СИЗО с запретом на определенные действия.

