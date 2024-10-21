CNN: Трамп поработал в роли повара и встал на раздачу в «Макдональдсе»

Tекст: Вера Басилая

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп провел необычную акцию в Пенсильвании, где зашел в ресторан сети «Макдональдс». Он примерил фартук и принялся жарить картофель фри, который затем раздавал посетителям через окно обслуживания. Трамп объявил, что блюда за его счет и пошутил: «Я ищу работу», передает РБК со ссылкой на телеканал CNN.

После того как Трамп приготовил и раздал несколько порций фастфуда, он провел импровизированную пресс-конференцию через окно обслуживания автомобилей. В ходе общения с журналистами он пообещал одному из них мороженое и с юмором заметил, что подарит цветы Камале Харрис на ее 60-летие. На вопрос о минимальной зарплате для работников «Макдональдс» Трамп ответил, что они «много работают и заслуживают уважения».

Трамп также отметил, что одна из сотрудниц ресторана скупилась на порции, раздавая картошку фри. По его словам, она выдала одну порцию на 30 репортеров, что свидетельствует о ее бережливости и дисциплине. «Вот такие люди вам нужны», – заявил Трамп.

Харрис рассказала, что во время учебы в колледже стояла на кассе и готовила картофель фри в «Макдональдсе». Трамп усомнился в том, что она действительно работала в «Макдональдсе» и уставала за процессом приготовления фастфуда.

Между тем, штаб Трампа заподозрил Харрис в недостаточной выносливости.

