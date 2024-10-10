Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.5 комментариев
TD Bank первым признал вину в отмывании денег среди банков США
TD Bank стал первым в истории США банком, признавшим вину в отмывании денег
TD Bank стал первым крупнейшим американским банком, признавшим вину в сговоре с целью отмывания денег, он выплатит 3 млрд долларов штрафов и компенсаций, заявил генпрокурор США Меррик Гарланд.
Гарланд пояснил, что TD Bank стал крупнейшим банком в истории США, нарушившим программу закона о банковской тайне и признавшим вину в сговоре с целью отмывания денег. В результате расследования было установлено, что в период с 2014 по 2023 годы банк не обеспечил должного контроля за операциями клиентов на общую сумму 18,3 трлн долларов, сообщает РИА «Новости».
В качестве возмещения ущерба, TD Bank согласился выплатить около 3 млрд долларов в виде штрафов и иных компенсаций в пользу правительства США. Представители банка заявили о готовности сотрудничать с властями для улучшения систем контроля и предотвращения подобных нарушений в будущем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, генпрокурор Техаса Кен Пакстон заявил о начале расследования в отношении 13 онлайн-бирж после того, как они приостановили торговлю определенными акциями на фоне действий группы WallStreetBets на платформе Reddit.