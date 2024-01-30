В Кремле сочли «охотой на ведьм» обвинение евродепутата Жданок в работе с ФСБ

Песков: Обвинение депутата европарламента Жданок в работе с ФСБ – «охота на ведьм»

Tекст: Елизавета Шишкова

Он напомнил, что в период маккартизма в США арестовывали и бросали в тюрьмы людей. «Вот это то же самое», – констатировал Песков, передает ТАСС.

Россия осуждает такие действия. Песков подчеркнул, что действия в отношении Жданок не соответствуют никаким «так называемым идеалам демократии в том ее понимании, которое доминирует сейчас в Европе».

Напомним, еще в 2022 году Жданок отказалась признавать Россию «спонсором терроризма». После этого ей и другим высказавшимся депутатам на двери кабинетов наклеили листовки, в которых говорится, что они «поддерживают терроризм».