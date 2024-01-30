Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.3 комментария
В Кремле сочли «охотой на ведьм» обвинение евродепутата Жданок в работе с ФСБ
Песков: Обвинение депутата европарламента Жданок в работе с ФСБ – «охота на ведьм»
Обвинение евродепутата от Латвии Татьяны Жданок в сотрудничестве с российской ФСБ является «охотой на ведьм», которую можно сравнить с маккартизмом в США в 1950-е годы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он напомнил, что в период маккартизма в США арестовывали и бросали в тюрьмы людей. «Вот это то же самое», – констатировал Песков, передает ТАСС.
Россия осуждает такие действия. Песков подчеркнул, что действия в отношении Жданок не соответствуют никаким «так называемым идеалам демократии в том ее понимании, которое доминирует сейчас в Европе».
Напомним, еще в 2022 году Жданок отказалась признавать Россию «спонсором терроризма». После этого ей и другим высказавшимся депутатам на двери кабинетов наклеили листовки, в которых говорится, что они «поддерживают терроризм».