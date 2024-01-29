Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления. Курсам, которые являются бомбами замедленного действия.14 комментариев
Мезенцев: Главный офис медиахолдинга Союзного государства появится в Москве
Главный офис медиахолдинга Союзного государства планируется поместить в российской столице, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
Главный офис медиакомпании разместят в Москве, а партнерское представительство – в Минске, сказал Мезенцев РИА «Новости».
По его словам, в этом году Союзное государство проанализирует нормативную базу СМИ и подготовит регистрационные документы, создаст концепцию и устав медиахолдинга и установит систему отношений с ведущими российскими и белорусскими СМИ.
Медиакомпания Союзного государства видит своей главной задачей информирование граждан о том, что делают Россия и Белоруссия для повышения своей конкурентоспособности, усиления экономики и сплочения.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали соглашение о создании медиакомпании Союзного государства. Также на заседании Высшего Госсовета Союзного государства в Петербурге приняли решения по углублению интеграции двух стран.
Принят декрет по союзным программам, постановление по внешней политике, по научно-технологическому развитию, декрет по промышленной политике, резолюция по модернизации и развитии железнодорожной инфраструктуры.