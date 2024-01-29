Мезенцев: Главный офис медиахолдинга Союзного государства появится в Москве

Tекст: Алексей Дегтярев

Главный офис медиакомпании разместят в Москве, а партнерское представительство – в Минске, сказал Мезенцев РИА «Новости».

По его словам, в этом году Союзное государство проанализирует нормативную базу СМИ и подготовит регистрационные документы, создаст концепцию и устав медиахолдинга и установит систему отношений с ведущими российскими и белорусскими СМИ.

Медиакомпания Союзного государства видит своей главной задачей информирование граждан о том, что делают Россия и Белоруссия для повышения своей конкурентоспособности, усиления экономики и сплочения.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали соглашение о создании медиакомпании Союзного государства. Также на заседании Высшего Госсовета Союзного государства в Петербурге приняли решения по углублению интеграции двух стран.

Принят декрет по союзным программам, постановление по внешней политике, по научно-технологическому развитию, декрет по промышленной политике, резолюция по модернизации и развитии железнодорожной инфраструктуры.