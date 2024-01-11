Стартовал набор для участия в просветительской программе «Лига экскурсоводов»

Tекст: Валерия Городецкая

В просветительской программе могут зарегистрироваться как опытные специалисты, так и любители, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Проект реализуют президентская платформа «Россия – страна возможностей» и Российское общество «Знание» в партнерстве с программой Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» и при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«С 2019 года президентская платформа «Россия – страна возможностей» реализует туристический проект «Мастера гостеприимства», который объединил уже более 130 тысяч специалистов индустрии гостеприимства со всей страны. Те возможности, которые мы даем участникам, мастера возвращают стране яркими проектами, вдохновленными туристами, развитием территорий и туристической привлекательности России. Одними из самых отзывчивых и творческих выпускников проекта являются гиды и экскурсоводы, искренне желающие развиваться в профессии», – рассказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Советник руководителя Росмолодежи Олег Макаров отметил, что в этом году благодаря программе «Больше, чем путешествие» экскурсоводы из всех 89 регионов присоединились к проведению международной выставки-форума «Россия».

После завершения сбора заявок специально сформированные в каждом субъекте комиссии отберут участников, которые выйдут в региональный этап «Лиги». В его рамках конкурсантам до 20 марта предстоит провести авторскую экскурсию в родном регионе, пройти экспертное интервью и презентовать свой туристический продукт оценивающим профессионалам индустрии.

Все финалисты войдут в сообщество Знание.Лектор флагманского проекта Российского общества «Знание», в сообщество проекта «Мастера гостеприимства» платформы «Россия – страна возможностей», включат свои предложения для реализации в рамках программы «Больше, чем путешествие», получат возможность прохождения профильной программы повышения квалификации и ценные призы. Итоги «Лиги экскурсоводов» будут подведены в Москве с 10 по 12 апреля на международной выставке-форуме «Россия».