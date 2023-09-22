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    Как загадочное убийство сделало Канаду врагом Индии
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    Минэнерго объявило о бессрочном ограничении экспорта топлива из России
    Пашинян обвинил российских миротворцев в случившемся в Карабахе
    Голикова предсказала сокращение работников в возрасте 30-39 лет
    Эксперт объяснила продажу жилья сотрудниками СБУ в новых регионах
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    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Москве предъявили придуманный долг за Карабах

    Люди искренне убеждены в своем праве незыблемого морального светоча указывать России, что ей делать, обличать ее ошибки, пороки и даже преступления, ну и, разумеется, принуждать платить и каяться за сам факт ее существования.

    15 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Станут ли украинцы новыми готами

    Постоянно появляются новости об ужасном поведении украинских беженцев в Европе, которые ведут себя так, как будто им все должны. Но не верится, что миллионы украинцев устроят акции протеста, если ЕС перестанет давать оружие режиму Зеленского. Ведь главное – получать пособие.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему «тренинги личностного роста» – всегда обман

    Вера в то, что деньги на вас свалятся, если вы только подберете ключ к вселенной, научитесь нужным трюкам, овладеете правильными методами, – главное, что внушают адептам. Мысль, что так не бывает, отвергается как пораженческая.

    18 комментариев
    22 сентября 2023, 01:14

    Глава Мордовии Здунов: Число отравившихся в медколледже возросло до 37 человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Количество пострадавших при отравлении газом в мордовском медицинском колледже в Краснослободске увеличилось до 37 человек, сообщил руководитель региона Артем Здунов.

    За медицинской помощью обратились 37 человек, у всех – симптомы отравления, в основном это студенты Краснослободского медколледжа, им от 16 до 20 лет, сообщил Здунов, передает ТАСС.

    Всех пациентов госпитализировали. Двое находятся в состоянии средней тяжести, их перевезли в детскую республиканскую клиническую больницу в Саранске.

    В Краснослободской больнице работают специалисты из Саранска, в том числе главный токсиколог региона Кирилл Левкин. Оперативные службы и Роспотребнадзор провели необходимые замеры.

    Ранее в республиканском МЧС сообщали, что в медколледже отравилось не менее 18 человек.

    21 сентября 2023, 08:33
    Россия ответила на провокационную речь президента Южной Кореи в ООН

    Посольство России назвало провокационной речь президента Южной Кореи Юн Сок Еля в ООН

    Россия ответила на провокационную речь президента Южной Кореи в ООН
    @ REUTERS/Caitlin Ochs

    Tекст: Ольга Никитина

    Заявления главы Республики Корея Юн Сок Еля в традициях «мегафонной» дипломатии о военном сотрудничестве России и КНДР, прозвучавшие в ходе выступления на Генассамблее ООН, являются безосновательными, провокационными и конфронтационными, заявило посольство России в Сеуле.

    В заявлении диппредставительства, опубликованном в его Telegram-канале, говорится, что заявления руководителя Республики Корея, прозвучавшие 20 сентября, не могут не вызывать глубокого сожаления. Отмечается, что власти Южной Кореи присоединились к пропагандистской кампании, инициированной Вашингтоном и направленной на дискредитацию российско-северокорейского сотрудничества.

    Подобные спекулятивные заявления расцениваются российской стороной как провокационные и конфронтационные. Подобная позиция, как подчеркивается в заявлении, идет в русле развязанной коллективным Западом во главе с США агрессивной гибридной войны против нашей страны.

    Заявления южнокорейской стороны выдержаны в «лучших» традициях «мегафонной» дипломатии и методов пресловутой фальшивой «пробирки» бывшего американского госсекретаря США Колина Пауэлла, говорится в сообщении диппредставительства России.

    В ходе выступления в ООН Юн Сок Ель, в частности, заявил, что Республика Корея посчитает «прямой провокацией» и угрозой поставки вооружения из КНДР в обмен на российские военные технологии. Российские дипломаты в этой связи подчеркнули, что Москва выполняет все взятые на себя международные обязательства, включая отношения с «добрым соседом и давним партнером КНДР».

    Напомним, сотрудничество России и КНДР обеспокоило Японию, США и Южную Корею.

    Коментарии (22)
    21 сентября 2023, 10:07
    Польша резко ответила на идею Зеленского о включении Германии в СБ ООН

    Варшава: Германия не рассчиталась за преступления Второй мировой войны

    Польша резко ответила на идею Зеленского о включении Германии в СБ ООН
    @ Emmanuele Contini/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Инициатива президента Украины Владимира Зеленского о включении Германии в число постоянных членов Совета Безопасности ООН должно вызывать «глубокое возражение», заявил замминистра иностранных дел Польши, представитель правительства республики по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик.

    Мулярчик на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) заявил, что Германия «не рассчиталась за грабежи и военные преступления во время Второй мировой войны против Польши, поляков и других народов, включая Украину». Берлин, по его словам, не может стать «гарантом мира и безопасности в мире». Мулярчик назвал это «очевидным», передает РИА «Новости».

    В прошлом году Варшава выдвинула список требований к Германии за ущерб, принесенный стране в годы Второй мировой войны. Польские власти в качестве компенсации за «варварство немцев» требуют около 6,2 трлн злотых (около 1,3 трлн долларов).

    Власти Германии не раз подчеркивали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций.

    Коментарии (26)
    21 сентября 2023, 08:55
    В России предложили Украине способ вернуться к границам 1991 года

    Рогов предложил Украине вернуться к границам 1991 года, войдя в состав России новым округом

    В России предложили Украине способ вернуться к границам 1991 года
    @ Mary Altaffer/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя заявление Владимира Зеленского в ООН о возвращении Украины в «пределы международно признанных границ 1991 года», предложил Киеву осуществить эту инициативу путем вхождения в состав России в качестве нового округа.

    Рогов в комментарии РИА «Новости» согласился с мнением Зеленского в части необходимости для Украины вернуться к границам 1991 года, «но только тогда, когда она была в составе Советского Союза». С учетом нынешних реалий, по словам Рогова, «постукраинское пространство» после его освобождения от нацистов могло бы стать федеральным округом в составе Российской Федерации.

    Пытаясь выдвигать условия прекращения боев, Зеленский, по словам главы движения, не смог «обновить репертуар» для выступления в ООН. Прозвучавшие в ходе выступления президента Украины пункты звучали уже множество раз, напомнил Рогов.

    «Зеленскому, как лицедею, доподлинно должно быть известно, что заигранные концерты никто не смотрит, билеты не покупают», – подчеркнул Рогов.

    Напомним, Зеленский вновь представил на заседании СБ ООН свою «формулу мира» по урегулированию конфликта с Россией.

    Коментарии (27)
    21 сентября 2023, 15:14
    Блогеры заметили двух Зеленских в трансляции украинских СМИ с ГА ООН
    Блогеры заметили двух Зеленских в трансляции украинских СМИ с ГА ООН
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Блогеры обратили внимание на следы монтажа трансляции с Генеральной ассамблеи ООН, которую показали в эфире украинского телевидения. В попытке изобразить, что выступление Владимира Зеленского слушает полный зал, украинские СМИ допустили оплошность, создав президенту Украины «двойника».

    Во время трансляции, которую вел украинский телеканал и на фрагмент которой обратили внимание блогеры, появляется момент, когда выступление Зеленского слушает, сидя в зале, второй Зеленский. Вероятно, телевизионщики подмонтировали картинку с полным залом во время выступления другого оратора.

    Как в этой связи отмечает украинское издание Klymenko.Time, «телемарафон «впечатляет». По всей видимости, была поставлена задача показать заполненный зал во время речи Зеленского, добавляет издание.

    Блогер Zergulio в свою очередь пишет, что украинские телеканалы «картинку неполживо смонтировали, показав битком набитый зал». «Другой украинской пропаганды у меня для вас нет (с)», – добавил он.

    «[Зеленский] переиграл сам себя. Пропаганда, она такая штука», – написал российский телеведущий Юрий Пронько.

    Напомним, на заседании СБ ООН Зеленский вновь представил свою «формулу мира», предложив среди прочего вернуть Украину «в пределы международно признанных границ 1991 года». В России Украине посоветовали осуществить эту инициативу путем вхождения в состав России в качестве нового округа.

    Коментарии (13)
    21 сентября 2023, 13:43
    Задержаны первые подозреваемые в гибели российских миротворцев в Карабахе
    Задержаны первые подозреваемые в гибели российских миротворцев в Карабахе
    @ AP Photo/Dmitry Lovetsky/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Источник в одном из российских силовых ведомств сообщил о задержании первых подозреваемых в гибели российских миротворцев в Карабахе.

    «Первые подозреваемые в преступлении задержаны», – сообщил источник РИА «Новости».

    Кроме того, по словам источника ТАСС, от обязанностей отстранен командир корпуса вооруженных сил Азербайджана, подчиненные которого подозреваются в причастности к гибели миротворцев.

    Ранее в четверг президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента (РМК). Глубочайшие соболезнования ранее также выразило Минобороны Азербайджана.

    Напомним, в среду автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе. Российские военные, находившиеся в машине, погибли.

    Коментарии (34)
    21 сентября 2023, 16:04
    Херш предсказал мятеж ВСУ в случае продолжения наступления
    Херш предсказал мятеж ВСУ в случае продолжения наступления
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Если бы ВСУ приказали продолжить наступление, произошел бы мятеж, считает американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

    Со ссылкой на сотрудника разведки США Херш заявил, что «солдаты не хотят умирать больше, но это не соответствует той ерунде, которая происходит за авторством Белого дома при (президенте США Джо) Байдене», передает РИА «Новости».

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины в последнее время стали чаще сдаваться в плен российским силам.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, активизация боевых действий в ходе украинского контрнаступления привела к тому, что не желающие воевать и участвовать в «мясных штурмах» солдаты ВСУ вновь начали сдаваться в плен. Однако бросивших оружие украинцев могло быть больше, считают военные эксперты. Но для этого России необходимо предпринять ряд мер как военного, так и агитационного характера.

    Коментарии (10)
    21 сентября 2023, 10:22
    Появились детали удара «Ланцета» по украинскому МиГ-29

    РИА «Новости»: «Ланцет» поразил украинский МиГ-29 на дальности свыше 80 км благодаря новшествам

    Tекст: Ольга Никитина

    Барражирующий боеприпас «Ланцет» благодаря новшествам, внесенным в программно-аппаратный комплекс беспилотной системы, поразил украинский МиГ-29 на дальности более 80 км, сообщил информированный источник.

    Источник РИА «Новости» отметил, что внесенные изменения позволяют вариативно применять дроны-камикадзе за пределами прямой радиовидимости наземного комплекса управления. Кроме того, по его данным, использовались «отдельные новые конструктивные решения».

    Он сообщил, что украинский МиГ-29 удалось поразить прямым попаданием «Ланцета» в кабину, при этом запуск аппарата осуществлялся в тылу российских оборонительных позиций.

    Российский разведывательно-ударный контур с системой «Ланцет», как отметил источник, «стал по-настоящему «фронтовой длинной рукой».

    Американские СМИ писали ранее, что удар российского дрона по МиГ-29 ВВС Украины у Кривого Рога мог оказаться дебютом модернизированного «Ланцета».

    Коментарии (19)
    21 сентября 2023, 18:59
    Пашинян обвинил российских миротворцев в случившемся в Карабахе

    Пашинян заявил о неудачах российских миротворцев в Карабахе

    Пашинян обвинил российских миротворцев в случившемся в Карабахе
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил долю ответственности за случившееся в Нагорном Карабахе на российских миротворцев.

    «Если миротворцы смогли договориться о прекращении огня, почему они не могли до нападения договориться о том, чтобы нападение на Нагорный Карабах не состоялось?» – сказал Пашинян, выступая с обращением к согражданам.

    Он добавил, что не следует закрывать глаза на «неудачи, которые допустили российские миротворческие войска в Нагорном Карабахе», передает ТАСС.

    Во вторник ВС Азербайджана начали военную операцию в Нагорном Карабахе. В результате, по информации омбудсмена Армении, погибли 32 человека и более 200 пострадали. У поселка Джанятаг обстрелу подвергся автомобиль с миротворцами из России, они погибли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Пашиняна своими же руками ограничило потенциал российского миротворческого контингента. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин подчеркивал, что армянские власти сами признали Нагорный Карабах территорией Азербайджана, поэтому наши военные не имеют права там действовать. При этом жители Карабаха доверяют россиянам и обращаются к ним за помощью.

    Коментарии (37)
    21 сентября 2023, 01:21
    Симоньян назвала гибель миротворцев в Карабахе «чудовищной провокацией»

    Главред медиагруппы «Россия сегодня» Симоньян назвала гибель российских миротворцев в Карабахе «чудовищной провокацией»

    Симоньян назвала гибель миротворцев в Карабахе «чудовищной провокацией»
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Антон Никитин

    Гибель российских миротворцев в Карабахе – это «чудовищная провокация», заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в прямом эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

    Симоньян выразила глубокие соболезнования всем родным и близким погибших пятерых российских миротворцев. Она подчеркнула, что мы не знаем, кто стрелял, откуда стрелял. «Кто бы ни был – это чудовищная провокация», – заявила журналистка, напомнив, как в 2020 году сбили вертолет (9 ноября вооруженные силы Азербайджана сбили российский вертолет Ми-24) «с двумя нашими погибшими там парнями», передает РИА «Новости».

    «Я хочу обратиться к семьям тех, кто погиб, и сказать им огромное спасибо за то, что ребята там были. Огромное спасибо за все эти месяцы присутствия там… предотвращали этнические чистки и таким образом спасли огромное количество людей», – заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT.

    Напомним, в среду в Минобороны сообщили, что российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах полностью прекратить боевые действия. В тот же день автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе. Находившиеся в машине российские военные погибли. После гибели миротворцев Азербайджан выразил России соболезнования.

    Коментарии (23)
    21 сентября 2023, 15:29
    Украина отвергла французские истребители Mirage

    Представитель Воздушных сил ВСУ Игнат заявил, что Киеву не нужны устаревшие французские самолеты Mirage

    Украина отвергла французские истребители Mirage
    @ Ssgt. Corey Hook/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Киеву не нужны французские истребители Mirage и другие устаревшие западные самолеты, которые уничтожит российская система ПВО, заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

    По его словам, Киеву «важна любая помощь, но не в виде Mirage 2000», ввиду того, что российская ПВО уничтожит его так же, как американские A-10, передает ТАСС.

    Игнат добавил, что Украина не может себе позволить принимать «что угодно» из авиационного парка. «Это просто нерационально, это просто будет истощать работу наших людей», – сказал он.

    Также представитель ВСУ отметил, что украинским военным нужен многоцелевой, современный самолет, а Mirage 2000 – устаревшая модель. «Во Франции и в Европе есть гораздо лучшие самолеты, поэтому рассматриваем эти самолеты», – сказал он.

    Ранее Игнат заявлял, что Украина в перспективе хотела бы получить от США истребители пятого поколения F-35, а от Швеции – истребители нового поколения, которые находятся в стадии разработки.

    Коментарии (27)
    21 сентября 2023, 07:58
    Сотрудники СБУ стали массово продавать свои квартиры в городах ЛНР

    Жившие в ЛНР до 2014 года сотрудники СБУ массово пытаются продать свои квартиры в Луганске и других городах республики

    Tекст: Антон Никитин

    Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), жившие в ЛНР до 2014 года, сейчас массово через недобросовестных местных риелторов и нотариусов пытаются продать свои квартиры в Луганске и других городах республики, рассказал знакомый с ситуацией источник.

    По словам источника, сотрудники спецслужб Украины спешно пытаются через недобросовестных риелторов и нотариусов сбыть недвижимость в Луганске и в других городах ЛНР, несмотря на то что украинские власти утверждают, что скоро вернут территории республики. Источник уточнил, что этой ситуацией активно пользуются мошенники, которые подделывают документы и продают такие квартиры, нарушая действующее законодательство, передает РИА «Новости».

    По словам источника, от этих схем страдают обычные граждане, которые передают деньги и взамен получают сомнительные документы, по которым не могут быть полноценными хозяевами таких квартир. Источник подчеркнул, что это не единичный случай. Он выразил уверенность, что сотрудники спецслужб Украины понимают, что ВСУ не вернут эти территории, поэтому и пытаются получить деньги.

    Накануне новые регионы России с 1 марта 2024 года включили в границы Южного военного округа.

    Коментарии (12)
    21 сентября 2023, 18:03
    Зеленскому отказали в выступлении в Конгрессе США

    Зеленскому отказали в выступлении перед Конгрессом США из-за нехватки времени

    Зеленскому отказали в выступлении в Конгрессе США
    @ Julia Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Причиной отказа президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении перед Конгрессом США назвали нехватку времени.

    Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что отказал Зеленскому в возможности выступить перед Конгрессом из-за нехватки времени и напряженного графика законодателей, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NBC News. Маккарти напомнил, что Зеленский уже ранее выступал перед Конгрессом.

    Украинский лидер обращался к Конгрессу США в декабре прошлого года, когда спикером палаты была член Демократической партии Нэнси Пелоси. Ранее Белый дом признал рост критики конгрессменами расходов на помощь Украине.

    Коментарии (23)
    21 сентября 2023, 05:59
    В Германии обратили внимание на выступление Шольца перед пустым залом ГА ООН

    Bild: Канцлер ФРГ Шольц выступал на ГА ООН перед почти пустым залом

    В Германии обратили внимание на выступление Шольца перед пустым залом ГА ООН
    @ t.me/alexey_pushkov

    Tекст: Антон Никитин

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступал на ГА ООН перед почти пустым залом, сообщает Bild. Сенатор Алексей Пушков объяснил это тем, что поезд истории остановку «Берлин» уже миновал.

    Как отмечает издание, во время своего выступления в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке Шольц выступал перед почти пустым залом, передает РИА «Новости».

    Комментируя ситуацию, сенатор Алексей Пушков предположил в своем Telegram-канале, что это может быть связано с отсутствием интереса к политику и возглавляемой им стране.

    «Канцлера Шольца на Генассамблее ООН слушает практически пустой зал. Возможно, впервые в истории ООН: не интересен ни он сам, ни позиция Германии. Поезд истории остановку «Берлин» уже миновал», – написал Пушков.

    Как подчеркнул парламентарий, решения в новом мире теперь принимаются в других местах.

    Напомним, в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о непонимании Шольцем реалий в зоне СВО. Днем ранее Шольц выразил мнение, что условием мирных переговоров по Украине является вывод с этой территории российских войск.

    Коментарии (23)
    21 сентября 2023, 12:45
    Алиев принес Путину извинения за гибель российских миротворцев
    Алиев принес Путину извинения за гибель российских миротворцев
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента (РМК), сообщили в Кремле.

    Алиев пообещал российскому лидеру, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание. «В этой связи генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте. Президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    С обеих сторон, как отмечается в заявлении по итогам телефонного разговора, отмечена важность последовательной реализации достигнутых при содействии РМК договоренностей о полном прекращении боевых действий в Карабахе. «Большое значение в этом контексте придается начавшимся при посредничестве миротворцев переговорам между представителями Баку и Степанакерта», – отметил Кремль.

    Кроме того, стороны обсудили шаги, направленные на стабилизацию обстановки и преодоление гуманитарных проблем в регионе. Российский лидер акцентировал важность обеспечения при этом прав и безопасности армянского населения Карабаха. Азербайджанская сторона заверила, что готова взаимодействовать по этим вопросам с российскими миротворцами.

    «Условлено активизировать работу на переговорном треке в русле известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020–2022 годов, прежде всего в части разблокирования транспортных связей, делимитации азербайджано-армянской границы и подготовки мирного договора между Баку и Ереваном», – сообщили в Кремле.

    Ранее Минобороны Азербайджана выразило глубочайшие соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев и попросило проявить терпение в связи с тем, что идет расследование.

    Напомним, в среду автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе. Находившиеся в машине российские военные погибли. Перед этим российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах полностью прекратить боевые действия.

    Коментарии (45)
    21 сентября 2023, 13:42
    Немецкий эксперт объяснил пустой зал ГА ООН во время речи Шольца

    Германский политолог Рар: Мир не видит Германию в высшей лиге

    Немецкий эксперт объяснил пустой зал ГА ООН во время речи Шольца
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Выступление канцлера ФРГ Олафа Шольца на Генассамблее ООН оказалось провальным. Его призывы включить Германию в Совбез ООН практически никто не услышал, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее в Совете Федерации указали, что произошедшее с Шольцем на ГА ООН показывает, что поезд истории проехал «остановку «Берлин».

    «Шольцу, естественно, не понравилось, что ему пришлось выступать перед пустым залом. Дело в том, что выступление было назначено на 21:00 час, когда уставшие от множества выступлений делегации ушли на вечерние ланчи. Стоит отметить, что многие выступления на ГА ООН проходят перед пустым залом, за исключением, пожалуй, президента США. В Нью-Йорке важнее не речи в зале, а переговоры в кулуарах», – описал ситуацию германский политолог Александр Рар.

    «Реакции в Германии на произошедшее не будет, но неприятный привкус после этого, конечно, останется. Шольц в своей речи ратовал за постоянное членство Германии в Совбез ООН. Немцы уверены, что достойны этого места. С этой точки зрения Берлину особенно обидно было осознавать, что этот посыл остается почти не услышанным. Немцы видят, хотя им это трудно признать, что их страну не рассматривают как члена высшей лиги», – подчеркнул он.

    «Кроме того, далеко не все присутствующие на ГА ООН представители стран в восторге от присущего немецким политикам надменного, поучительного тона в разговорах с другими государственными лидерами. Это тоже стало одной из причин провального выступления Шольца» – добавил собеседник.

    Ранее в Сети появилось фото того, как канцлер ФРГ Олаф Шольц выступал на Генассамблее ООН перед почти пустым залом. Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков предположил в своем Telegram-канале, что это может быть связано с отсутствием интереса к политику и возглавляемой им стране.

    «Канцлера Шольца на Генассамблее ООН слушает практически пустой зал. Возможно, впервые в истории ООН: не интересен ни он сам, ни позиция Германии. Поезд истории остановку «Берлин» уже миновал», – написал сенатор.

    При этом, стоит отметить, что также на ГА ООН генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт рассказал про очередь в переговорную главы МИД РФ Лаврова. При встрече генсек ЛАГ поинтересовался у Лаврова, как у него дела. «Все хорошо, только от изоляции страдаем», – сыронизировал российский министр.

    Коментарии (6)
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    Европа и США довели себя до дизельного кризиса

    Стоимость дизеля в США выросла до рекордного уровня за всю историю. Даже дорожающая сейчас нефть может позавидовать. Цены на дизель в США подскочили до 140 долларов за баррель, в Европе они тоже резко выросли. Почему дизеля стало не хватать и чем это опасно для западных стран? Подробности

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    Россия заплатила кровью за мир в Карабахе

    В Нагорном Карабахе в результате обстрела автомобиля погибли российские миротворцы. Москва и Баку уже проводят совместное расследование случившегося, а президент Азербайджана Ильхам Алиев принес Владимиру Путину свои извинения. Сообщается, что уже задержаны первые подозреваемые в расстреле россиян. За что отдали жизни российские миротворцы и какие последствия повлечет их гибель? Подробности

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    Как Сталин заставил Черчилля снабжать СССР

    21 сентября 1942 года в Архангельск пришел арктический конвой PQ-18, следующий после своего предшественника, знаменитого и трагически погибшего PQ-17. Между тем после гибели PQ-17 Черчилль долго не хотел возобновлять отправку конвоев в СССР. Известно, что его переубедил Сталин – но кто подготовил для Сталина нужные тезисы для спора с британским премьером по столь ключевому вопросу? Подробности

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    Польша отказалась тонуть с Украиной

    Варшава объявила о полном прекращении поставок оружия Украине, отменяет выплаты пособий украинским беженцам. Ранее Польша запретила поставки зерна с Украины, а не ставший встречаться в ООН с Зеленским президент страны Анджей Дуда уже сравнил Украину с утопающим, который грозится утопить тех, кто пытается ему помочь. В чем причина столь кардинального охлаждения отношений между Варшавой и Киевом? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Проблемы Зеленского в США

      Новый визит президента Украины Владимира Зеленского в США станет для него значительно более грустным, чем предыдущий. Конгресс больше не хочет выделять Киеву денег, а прежде лояльные американские СМИ в красках расписывают поражения и даже преступления ВСУ. Что это изменит?

    • Хитрый план США: расширение Совбеза ООН

      США предложат историческую реформу Совбеза ООН: его расширение на пять или шесть стран. Это как противники России, так и ее союзники. Стоит ли Москве поддерживать эту инициативу? Без ее одобрения реализовать затею невозможно, и в ней есть подводные камни.

    • Без тормозов: Бербок наехала на Китай

      Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью американским СМИ заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором, для которого победа России на Украине «станет руководством к действию». Что в данном случае имеется в виду? И зачем Бербок говорит подобные глупости?

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