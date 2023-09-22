Глава Мордовии Здунов: Число отравившихся в медколледже возросло до 37 человек

Tекст: Алексей Дегтярев

За медицинской помощью обратились 37 человек, у всех – симптомы отравления, в основном это студенты Краснослободского медколледжа, им от 16 до 20 лет, сообщил Здунов, передает ТАСС.

Всех пациентов госпитализировали. Двое находятся в состоянии средней тяжести, их перевезли в детскую республиканскую клиническую больницу в Саранске.

В Краснослободской больнице работают специалисты из Саранска, в том числе главный токсиколог региона Кирилл Левкин. Оперативные службы и Роспотребнадзор провели необходимые замеры.

Ранее в республиканском МЧС сообщали, что в медколледже отравилось не менее 18 человек.