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Глава Мордовии Здунов: Число отравившихся в медколледже возросло до 37 человек
Количество пострадавших при отравлении газом в мордовском медицинском колледже в Краснослободске увеличилось до 37 человек, сообщил руководитель региона Артем Здунов.
За медицинской помощью обратились 37 человек, у всех – симптомы отравления, в основном это студенты Краснослободского медколледжа, им от 16 до 20 лет, сообщил Здунов, передает ТАСС.
Всех пациентов госпитализировали. Двое находятся в состоянии средней тяжести, их перевезли в детскую республиканскую клиническую больницу в Саранске.
В Краснослободской больнице работают специалисты из Саранска, в том числе главный токсиколог региона Кирилл Левкин. Оперативные службы и Роспотребнадзор провели необходимые замеры.
Ранее в республиканском МЧС сообщали, что в медколледже отравилось не менее 18 человек.