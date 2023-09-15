Шнуров извинился за отмену концерта «Ленинграда» в Москве

Tекст: Валентина Григоренко

«Я, Сергей Шнуров и группировка «Ленинград», приносим вам, уважаемые зрители, искренние извинения за отмену концерта, проведение которого не смог обеспечить его организатор – ООО «Артлайф»», – говорится в сообщении в аккаунте группы в соцсети «ВКонтакте», передает РБК.

Шнуров уточнил, что группа пока не получала оригинал официального уведомления об отмене концерта, поэтому «Ленинград» не отказывается от выступления, но «судя по всему, мероприятию действительно не суждено состояться».



Артист пообещал принять «все доступные ему меры», чтобы организатор вернул все деньги за билеты. Если «Артлайф» не вернет деньги «в разумный срок», а также чтобы защитить репутацию, музыкант намерен обратиться в суд с «одновременным перечислением на депозитный счет суда всей суммы вознаграждения группировки «Ленинград», включая и его личное», которую организатор уже перевел.

Как указал музыкант, если суд сочтет отмену концерта действительно вынужденной и произошедшей не по вине организатора концерта «Артлайф», заранее внесенные на депозитный счет суда денежные средства позволят компенсировать расходы тех, кто принимал участие в подготовке концерта, и в первую очередь, конечно, расходы зрителей.