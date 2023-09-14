В нашей истории мало найдется деятелей, которые были бы настолько мифологизированы, чей образ был бы покрыт настолько густым слоем ретуши. По сути, никакого реального Дзержинского мы не знаем и знать не хотим.10 комментариев
Ребенку выстрелили в лицо пиротехническим патроном в школе под Казанью
СК Татарстана: Возбуждено уголовное дело после выстрела из пиротехники в ребенка
В школе в Пестречинском районе Татарстана восьмилетний мальчик пострадал в результате выстрела пиротехники, возбуждено дело, сообщает региональное следственное управление СК.
Как говорится в сообщении на сайте СК Татарстана, «в результате срабатывания пускового устройства к сигналу охотника 8-летний мальчик получил рваную рану губы и еще один ребенок был оглушен звуковой волной».
По версии следствия, пусковое устройство принес в школу один из одноклассников пострадавших.
После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
В понедельник в хуторе Красный Десант под Ростовом ученик пришел в школу с ножом и ранил четырех человек. Суд отправил подростка под арест.