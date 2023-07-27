Россия запланировала открыть школы на базе приходов РПЦ в Африке

В подполье сообщили детали об ударах возмездия за теракт на Крымском мосту

Николаевское подполье сообщило подробности о российских ударах возмездия за теракт на Крымском мосту

Tекст: Ольга Никитина

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев ранее говорил об одном попадании – по гостинице «Ингул», в которой базировались иностранные наемники, а также украинские военнослужащие. Однако источник РИА «Новости» сообщил о трех аналогичных базах, которые были ликвидированы в результате российских ударов.

В частности, прилет был зафиксирован по курорту Коблево, расположенному в Николаевской области на побережье Черного моря между Одессой и Очаковом. По информации активиста подполья, с началом СВО туда заселили иностранных наемников и «нациков с Западной Украины».

Еще одно попадание произошло в районе отеля «Кристалл» и базы отдыха «Голубой Факел» в том же районе на черноморском побережье Николаевской области. По словам источника, дорогу к месту разбитого расположения боевиков перекрыли, но разбирать завалы не решились, поскольку опасались нового прилета. Ждали, как сообщил активист, несколько часов, в результате чего число жертв возросло в разы.

Трупы, по его словам, вывозили в тентовых грузовиках на протяжении двух дней, их отправляли в Одессу. Причем, как рассказали в подполье, «с упаковкой трупов никто не заморачивался», тела складывали, «как мешки с картошкой, друг на друга».

Говоря об ударе по расположению наемников в гостинице «Ингул» 20 июля, источник сообщил, что туда «прилетела четко российская ракета, а потом ракета украинского ПВО». Завалы, по его словам, тоже разбирали долго.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о целях российских ударов возмездия за теракт на Крымском мосту.