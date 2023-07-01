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СМИ: Cупругу главы Хакасии наказали за неповиновение полиции
Life: Супругу главы Хакасии Коновалову привлекли к ответственности за неповиновение полиции
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Супругу главы Хакасии Светлану Коновалову привлекли к административной ответственности за неповиновение законному требованию полиции, сообщает Life.
Как сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал «Силовики», сотрудник ГИБДД остановил автомобиль, за рулем которого была Коновалова, чтобы проверить документы. В процессе проверки документов выяснилось, что у женщины не оказалось полиса ОСАГО.
Как сообщается в материале, Коновалова отказалась сотрудничать с полицией и начала себя вести агрессивно: нагрубила сотрудникам правоохранительных органов, используя ненормативную лексику. Кроме того, в статье сообщается, что женщина предприняла попытку связаться со знакомыми супруга, которые могли бы помочь супруге главы Хакасии.
В результате Коновалова была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции», ей грозит штраф в размере до 4 тыс. рублей или административный арест до 15 суток, сообщается в статье.
Напомним, глава Хакасии Валентин Коновалов оказался последним в рейтинге губернаторов за май-июнь 2023 года.
RT: Сын Ефремова выпал из окна в Москве
Сын актера Михаила Ефремова Николай выпал из окна столичной квартиры, сообщают СМИ.
Пострадавшего 31-летнего актера доставили в больницу после происшествия, передает RT со ссылкой на сообщения прессы. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Между тем источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что Ефремов госпитализирован в тяжелом состоянии. Отмечается, что пострадавший якобы находится на учете в психоневрологическом диспансере.
Он добавил, что мужчина выпал из окна третьего этажа. Сам Ефремов-младший, заявил, что выпал оттуда случайно.
В конце июня из окна многоквартирного дома в Саратове выпали двое несовершеннолетних.
WP заявила о планах Киева установить ракеты у Крыма перед переговорами с Москвой
Washington Post заявила о планах Киева начать переговоры с Москвой после выхода ВСУ на границу с Крымом
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Украинская сторона заявила директору ЦРУ Уильяму Бернсу, что намерена вступить в переговоры с Москвой после того, как вооруженные силы Украины разместят артиллерию и ракеты у Крыма.
Как пишет Washington Post, в июне Бернс совершил тайный визит в Киев, где ему сообщили украинские планы по «возврату территорий» и началу переговоров с Россией к концу 2023 года. В частности, Бернс говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководством разведки. Издание утверждает, что Бернсу «в частном порядке» сообщили о намерении Киева «вернуть значительные территории к осени», установить на границе с Крымом артиллерийские и ракетные комплексы, а после – начать переговоры с Москвой, передает РИА «Новости».
Напомним, Washington Post заявляла, что в результате контрнаступления на Мариуполь, Мелитополь и другие населенные пункты вдоль побережья Азовского моря Украина планирует перерезать сухопутный коридор в Крым. Президент России Владимир Путин указывал, что украинские войска не имеют успехов в ходе контрнаступления, шансов у ВСУ нет ни на одном направлении.
Премьер Молдавии назвал гражданство стрелявшего в аэропорту
Премьер Молдавии Речан сообщил, что стрельбу в аэропорту устроил гражданин Таджикистана
Стрельбу в аэропорту Кишинева, при которой погибли два человека, устроил 43-летний гражданин Таджикистана, сообщил премьер-министр Молдавии Дорин Речан.
Речан на своей странице в Facebook (продукт компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) написал, что мужчине запретили въезд в Молдавию по соображениям безопасности, передает ТАСС.
Когда гражданина Таджикистана сопровождали в стерильную зону для возвращения, он открыл стрельбу, застрелив из пистолета, украденного у сотрудника пограничной полиции, пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта, сообщил Речан.
Премьер республики добавил, что ранение также получил один из пассажиров, ему оказана медпомощь.
Ранее сообщалось, что стрелявшего в кишиневском международном аэропорту задержали.
Пентагон предсказал «очень кровавое» наступление ВСУ
Глава комитета начальников штабов ВС США Милли предсказал «очень долгое и кровавое» наступление ВСУ
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Контрнаступление вооруженных сил Украины будет «очень сложным, очень долгим и очень-очень кровавым», заявил глава комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли.
Милли отметил, что уже говорил об этом. По его словам, наступление «займет от шести до десяти недель». Он призвал не стоить «иллюзий». «Происходит ли это медленнее, чем предсказывали расчеты на компьютере или разные люди? Да», – приводит его слова ТАСС.
Милли не удивлен, что контрнаступление ВСУ «идет медленнее, чем предсказывали», ведь «война на бумаге» отличается от настоящего конфликта. При этом Милли подтвердил, что «победой» будет считаться «свободная, независимая, суверенная Украина с территорией в полном составе».
«Президент США, госсекретарь и министр обороны, генеральный секретарь НАТО и все лидеры НАТО говорят одно и то же. Украина стала свободной, суверенной и независимой страной в 1991 году и была независимой и свободной с тех пор», – сказал он.
Напомним, в пятницу координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби объяснил замедление контрнаступления украинской стороны плохой погодой и хорошей подготовкой российских войск.
Польским фурам запретили грузоперевозки по России
Минтранс заявил о запрете на грузоперевозки в России для польских фур
Польские фуры в скором времени не смогут производить грузоперевозки по российской территории, соответствующий запрет ввело правительство России, заявили в Минтрансе.
Правительство продлило запрет на перевозки грузов по территории страны фурами из недружественных стран до 30 декабря, также вводится запрет на перевозки по территории России польскими транспортными средствами, сообщили в министерстве, передает ТАСС.
При этом для критически важных товаров, таких как лекарственные средства, медицинские изделия, сделаны исключения.
Запрет не распространяется на перевозки в Калининградскую область для бесперебойного обеспечения региона.
Сильный взрыв прогремел в Киеве
Очевидцы сообщили о сильном взрыве в Киеве
В Киеве прогремел сильный взрыв, в некоторых районах города нет света, сообщили очевидцы.
Сообщается, что взрыв хорошо слышали в Голосеевском районе на юге Киева. При этом воздушная тревога не объявлялась, передает ТАСС.
Орбан потребовал от Украины отчета за 70 млрд евро
Орбан: Венгрия больше не даст Украине денег, пока ЕС не отчитается о том, куда потратили предыдущие 70 млрд евро
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Нет шансов на то, что Еврокомиссия добьется выделения Украине нового пакета финансовой помощи от стран ЕС в размере 50 млрд евро, а также средств на принудительное размещение мигрантов в Европе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Нам ясно одно: мы, венгры, не дадим Украине больше денег, пока они не скажут, на что ушли предыдущие 70 млрд евро», – приводит слова Орбана «Интерфакс» со ссылкой на европейские СМИ.
Выступая из Брюсселя, где в эти дни проходит саммит ЕС, в эфире венгерской радиостанции Kossuth, Орбан сообщил, что в четверг участники саммита обсуждали тему миграции, а в пятницу проходили дебаты по бюджету. Еврокомиссия, сказал он, подготовила поправки в бюджет ЕС, однако, подчеркнул Орбан, «нет никаких шансов на то, что они будут приняты», передает ТАСС.
Премьер Венгрии добавил, что ЕК просит все 27 стран сообщества «пополнить семилетний бюджет», ведь уже к середине лета средства в бюджете закончатся. Деньги, пояснил он, содружеству нужны, чтобы выделить 50 млрд евро Украине. Орбан напомнил, что за последние полтора года ЕС уже выделял Киеву 70 млрд евро на эти цели, однако куда пошли эти средства, неизвестно. Неясно также, как будет контролироваться и новый пакет помощи, который собирается выделить Украине ЕК, добавил Орбан.
По его словам, Еврокомиссия хочет от всех государств-членов оплаты возросшей процентной нагрузки по совместному кредиту. При этом Венгрия и Польша «не получили ни копейки» из этих средств, подчеркнул он.
Третья крупная сумма, которую собирается запросить ЕК, необходима для облегчения прибытия мигрантов в Европу, что, как подчеркнул Орбан, «совершенно абсурдно».
По словам премьера Венгрии, ЕК должна ответить на вопрос о том, куда были потрачены деньги и кто ответственен за то, что Евросоюз окажется на грани банкротства через два с половиной – три года.
Ранее политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что Венгрия не станет поддерживать поправки в бюджет Евросоюза, в соответствии с которыми планируется оказать Киеву помощь на 50 млрд евро.
«Казнь египетская» обрушилась на Нью-Йорк
New York Post сообщила о нашествии насекомых на Нью-Йорк
Жители Нью-Йорка сравнивают нашествие насекомых после смога от лесных пожаров с «библейской чумой» и «казнями египетскими», сообщают СМИ.
Как пишет New York Post, «рой крошечных крылатых насекомых заполонил» город. Очевидцы рассказывают, что речь идет о странных зеленых насекомых. По словам экспертов, Нью-Йорк подвергся нашествию одного из видов тли. В Сети, указывая на смог из-за горящих канадских лесов, шутят, что США настигли «казни египетские», которые предвещают «зловещий конец», передает РИА «Новости».
Напомним, жителям Нью-Йорка рекомендовали не выходить на улицу без особой необходимости и носить защитные маски из-за резкого ухудшения качества воздуха в связи с лесными пожарами в Канаде.
Борис Гребенщиков и Андрей Караулов внесены в реестр иностранных агентов
Музыкант Борис Гребенщиков и журналист Андрей Караулов попали в список иностранных агентов, сообщили в министерстве юстиции.
Также в реестр включены бывший главный раввин Москвы Филипп Гольдшмидт, политик Андрей Морев, автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Англо-американская школа Москвы», сетевое издание Sota.vision и издание «Бумага», передает РИА «Новости».
Ранее ведомство внесло в список иноагентов правозащитную группу «Агора».
В телешоу Первого канала показали подающую сигнал о помощи девочку
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На передаче «Мужское / Женское» Первого канала девочка могла подать сигнал о помощи для тех, кто сталкивается с домашним насилием, это заметили зрители и пользователи соцсетей.
Сюжет вышел 21 июня, в нем показали отрывок, в котором одна из дочерей героини эпизода, рассказывая о том, как любит маму, показывала странные знаки правой рукой, пишет Medialeaks со ссылкой на комментарии пользователей.
В репортаже рассказывается о разведенной паре, дети проживают с матерью. По данным Mash, семья находится на учете органов опеки. Новый сожитель женщины находится в розыске за избиение ее родителей.
Отмечается, что мать детей «эмоционально нестабильна и может срываться на детей». Ее бывший супруг утверждает, что она якобы бьет детей и страдает эмоциональными срывами.
Между тем официальный Telegram-канал передачи сообщил, что авторы получили огромное число обращений по поводу ребенка. Там заверили, что редакция предприняла «необходимые в таких ситуациях меры».
Также авторы попросили «не устраивать дискуссий» на эту тему, поскольку это может «негативно отразиться на судьбе детей».
Вашингтон объяснил трудности ВСУ с контрнаступлением
Замедление контрнаступления украинской стороны связано с плохой погодой и хорошей подготовкой российских войск, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Российская армия потратила месяцы на подготовку к украинскому наступлению, в некоторых местах она «очень глубоко окопалась», сказал Кирби, передает РИА «Новости».
Также он добавил, что погода для наступления была не самой подходящей.
Ранее советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ испытывают нехватку боеприпасов и сталкиваются с оборонительными барьерами.
Джоан Роулинг раскритиковала гендерно-нейтральные туалеты
Писательница Джоан Роулинг, автор книг о волшебнике Гарри Поттере, раскритиковала гендерную политику на Западе.
Ее возмутила новость об открытии в одной из школ Эссекса гендерно нейтрального туалета, передает RT.
Роулинг опубликовала ссылку на расследование The Times от 2018 года, где сообщалось, что 88% сексуальных преступлений в стране произошло в общих раздевалках и туалетах.
По словам писательницы, безопасность и частная жизнь девочек приносится в жертву «невнятной идеологии», все это обеспечивает «хищным мужчинам легкий доступ к жертвам».
Ранее Роулинг угрожали из-за ее высказываний о трансгендерах.
В Европе заметно выросла цена на газ
Цены на газ в Европе выросли до 425 долларов за одну тыс. кубов
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в пятницу увеличились на 7% до 425 долларов за тысячу кубометров, следует из данных биржи ICE.
Торги стартовали с отметки 400 долларов. Минимум составил 380,3 доллара (-4,5%), ценовой максимум – 428,8 доллара (+7,7%), передает РИА «Новости».
Динамика котировок предыдущего торгового дня – 398,2 доллара за тысячу кубометров. Цены на газ в Европе снижались с 2022 года. Стоимость газа опускалась, так как европейская биржа располагала достаточными запасами газа в подземных хранилищах. Также причиной стала теплая и ветреная погода.
Суд постановил взыскать с сына Кобзона 5 млн рублей долгов
Суд: Сын Кобзона должен выплатить МОЭК 5 млн рублей по договору подключения к теплоснабжению
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Арбитражный суд Москвы принял решение, согласно которому индивидуальный предприниматель Андрей Кобзон, сын народного артиста Иосифа Кобзона, должен выплатить свыше 5 млн рублей в пользу ПАО «Московская объединенная энергетическая компания».
Истец обратился в суд с просьбой расторгнуть договор от 31 декабря 2015 года, согласно которому объект капитального строительства в Москве по адресу улица Новый Арбат, дом 11, строение 1 подключался к системе теплоснабжения. ПАО заявило, что ответчик допустил существенные нарушения данного договора.
В судебном акте не уточняется, о каком именно объекте идет речь, однако по данному адресу расположен пивной ресторан «Жигули», принадлежащий семье Кобзонов, передает ТАСС.
МОЭК также попросила взыскать с Кобзона убытки в размере более 5 млн рублей. Сообщается, что ответчик оплатил только само подключение, сумма расходов составила 550 рублей.
В мировом соглашении сказано, что новый срок подключения и исполнения всех обязательств заявителем по договору составляет не позднее 31 декабря 2023 года. Согласно решению суда, ответчик должен выплатить истцу чуть более 5 млн рублей до 1 января 2024 года.
В 2012 году бар «Жигули» посещали Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Они пообщались с владельцем заведения Андреем Кобзоном.
Психологи рассказали, как уход Tinder изменит технику знакомств в России
Психологи Бирюков и Катаева рассказали о последствия ухода Tinder из России для желающих познакомиться россиян
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Людям, которые знакомятся исключительно в Сети, будет действительно тяжело в связи остановкой работы Tinder в России. Однако специалисты предлагают смотреть на проблему позитивно – у людей появится время, освободившееся от бесполезных переписок с неготовыми к отношениям людьми, а также возможность попробовать классические офлайновые способы поиска партнера, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные семейные психологи.
Крупное приложение для знакомств Tinder перестало работать в России. О своем уходе из страны компания предупреждала заранее, а также оповещала российских пользователей об остановке работы с 30 июня при каждом входе в аккаунт.
«Для тех, кто знакомится исключительно в Сети, последствия ухода Tinder негативные. Хотя полно других сайтов и приложений. Впрочем, на всех них лишь небольшая доля реальных людей, которые хотят знакомиться. Большая часть – это боты, реклама интим-услуг, содержанки в поисках спонсоров и скучающие лица обоего пола, которым нужна только сетевая болтовня. Многие из последней категории давно замужем, женаты и даже на пенсии», – говорит кандидат медицинских наук, семейный психолог, создатель общественного проекта «Возрождение семьи» Александр Бирюков.
По его словам, расстраиваться из-за ухода крупного приложения не нужно. Тем более что подавляющее большинство «сетевых знакомцев» имеют аккаунты одновременно на нескольких сайтах и приложениях знакомств. В связи с этим, полагает собеседник, «потери невелики».
Автор книг и статей по взаимоотношениям, семейный психолог Яна Катаева отмечает, что людям в активном поиске уход Tinder действительно в первое время создаст сложности. Это приложение удобное, привычное, оно снимало страх и напряжение с такого волнующего дела, как знакомства и поиск партнера.
«Однако знаю людей, которые регулярно использовали Tinder, но теперь рады его уходу. Потому что просмотры анкет, переписки отнимали очень много сил и времени. Словно еще одна работа или как минимум подработка. Сейчас есть возможность выдохнуть и «пойти в отпуск», – считает специалист. Она сомневается, что в ближайшие месяцы появится удобный аналог Tinder. Люди, по ее мнению, вновь начнут знакомиться на неспециализированных площадках: в группах по интересам в социальных сетях, в разных чатах и по старинке – вживую.
«Можно расстраиваться из-за потерянных возможностей. И можно найти в новых обстоятельствах новые возможности и пространство для роста. Например, роста качества знакомств», – предлагает психолог. Известно, продолжает собеседница, что в Tinder на одно успешное свидание приходились десятки не слишком удачных. Сейчас людям придется быть более избирательными, количество знакомств, вероятно, уменьшится. Но есть шансы, что вырастет их качество.
«Знакомства вживую, в общественных местах – это прямо отличный тренинг общения и личностного роста. Тут и любимый коучами «выход из зоны комфорта», и навыки самопрезентации, и развитие эмоционального интеллекта по ускоренной программе. Предлагаю смотреть на это именно так. В конце концов, если бы люди действительно не могли находить отношения без Tinder, человечество до наших дней бы не дотянуло», – заключила Катаева.
Ранее семейный психолог, нумеролог Наталья Виноградова рассказала, что выбирая «красивую дату» для дня свадьбы, россияне пытаются сохранить этот момент счастья.