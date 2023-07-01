СМИ: Cупругу главы Хакасии наказали за неповиновение полиции

Психологи рассказали, как уход Tinder изменит технику знакомств в России

Психологи Бирюков и Катаева рассказали о последствия ухода Tinder из России для желающих познакомиться россиян

Людям, которые знакомятся исключительно в Сети, будет действительно тяжело в связи остановкой работы Tinder в России. Однако специалисты предлагают смотреть на проблему позитивно – у людей появится время, освободившееся от бесполезных переписок с неготовыми к отношениям людьми, а также возможность попробовать классические офлайновые способы поиска партнера, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные семейные психологи.

Крупное приложение для знакомств Tinder перестало работать в России. О своем уходе из страны компания предупреждала заранее, а также оповещала российских пользователей об остановке работы с 30 июня при каждом входе в аккаунт.



«Для тех, кто знакомится исключительно в Сети, последствия ухода Tinder негативные. Хотя полно других сайтов и приложений. Впрочем, на всех них лишь небольшая доля реальных людей, которые хотят знакомиться. Большая часть – это боты, реклама интим-услуг, содержанки в поисках спонсоров и скучающие лица обоего пола, которым нужна только сетевая болтовня. Многие из последней категории давно замужем, женаты и даже на пенсии», – говорит кандидат медицинских наук, семейный психолог, создатель общественного проекта «Возрождение семьи» Александр Бирюков.

По его словам, расстраиваться из-за ухода крупного приложения не нужно. Тем более что подавляющее большинство «сетевых знакомцев» имеют аккаунты одновременно на нескольких сайтах и приложениях знакомств. В связи с этим, полагает собеседник, «потери невелики».

Автор книг и статей по взаимоотношениям, семейный психолог Яна Катаева отмечает, что людям в активном поиске уход Tinder действительно в первое время создаст сложности. Это приложение удобное, привычное, оно снимало страх и напряжение с такого волнующего дела, как знакомства и поиск партнера.

«Однако знаю людей, которые регулярно использовали Tinder, но теперь рады его уходу. Потому что просмотры анкет, переписки отнимали очень много сил и времени. Словно еще одна работа или как минимум подработка. Сейчас есть возможность выдохнуть и «пойти в отпуск», – считает специалист. Она сомневается, что в ближайшие месяцы появится удобный аналог Tinder. Люди, по ее мнению, вновь начнут знакомиться на неспециализированных площадках: в группах по интересам в социальных сетях, в разных чатах и по старинке – вживую.

«Можно расстраиваться из-за потерянных возможностей. И можно найти в новых обстоятельствах новые возможности и пространство для роста. Например, роста качества знакомств», – предлагает психолог. Известно, продолжает собеседница, что в Tinder на одно успешное свидание приходились десятки не слишком удачных. Сейчас людям придется быть более избирательными, количество знакомств, вероятно, уменьшится. Но есть шансы, что вырастет их качество.

«Знакомства вживую, в общественных местах – это прямо отличный тренинг общения и личностного роста. Тут и любимый коучами «выход из зоны комфорта», и навыки самопрезентации, и развитие эмоционального интеллекта по ускоренной программе. Предлагаю смотреть на это именно так. В конце концов, если бы люди действительно не могли находить отношения без Tinder, человечество до наших дней бы не дотянуло», – заключила Катаева.

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