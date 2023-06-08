Мишустин предложил сформировать чрезвычайный продовольственный фонд ЕАЭС

Мишустин: Россия предлагает сформировать чрезвычайный продовольственный фонд ЕАЭС

Глава российского правительства Михаил Мишустин выступил с инициативой сформировать чрезвычайный продовольственный фонд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на случай, если надо будет стабилизировать ситуацию в этой сфере.

С соответствующим предложением премьер выступил на заседании межправсовета ЕАЭС в расширенном составе, передает ТАСС.



«В условиях нестабильности на внешних рынках мы считаем необходимым создать полноценную систему оперативного мониторинга продовольственной обеспеченности всех стран «пятерки» и также сформировать чрезвычайный продовольственный фонд», – сказал Мишустин.

По словам премьера, так страны смогут оперативно стабилизировать ситуацию, если в этом возникнет необходимость.

В четверг на федеральной территории «Сириус» в Сочи открылся II Молодежный форум СНГ и ЕАЭС. Событие объединило 150 молодых ребят из девяти стран – помимо России. Страны-участники – Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан и Куба.