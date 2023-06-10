Москва обвинила Запад в нарушении трех из пяти условий зерновой сделки

МИД: Выполнение зерновой сделки в рамках Меморандума Россия-ООН полностью заблокировано Западом

Российская сторона в ходе переговоров в Женеве констатировала отсутствие прогресса в реализации меморандума Россия-ООН, продвижение полностью заблокировано западными столицами, говорится в сообщении министерства иностранных дел.

Российские дипломаты отметили в Telegram-канале министерства иностранных дел, что в ходе переговоров в Женеве с российской стороны было констатировано отсутствие прогресса по трем из пяти системных проблем: аммиакопровод, переподключение к SWIFT и запчасти. В МИД подчеркнули, что продвижение по этим трекам, по сути, полностью заблокировано западными столицами.

В ведомстве отметили, что замглавы МИД Сергей Вершинин во время консультаций осудил подрыв аммиакопровода Тольятти – Одесса на подконтрольной Киеву территории. Он отметил, что тем самым Украина нанесла серьезный удар по самой концепции стамбульских договоренностей от 22 июля 2022 года, в том числе о «черноморской инициативе», частью которых были поставки аммиака, передает РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули, что скорейшее урегулирование перечисленных проблем может поспособствовать восстановлению доступа российской продукции на мировые рынки, что, в свою очередь, соответствует целям глобальной продовольственной безопасности в целом.

Накануне чрезвычайный и полномочный посол России в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что условий для продления сроков зерновой сделки пока нет. В четверг в Кремле усомнились в продлении зерновой сделки после подрыва аммиакопровода под Харьковом.