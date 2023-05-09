Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата доставили в иностранные государства

«Народный фронт» доставил Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата в иностранные государства

«Народный фронт» доставил лампы с пламенем, зажженным от Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата, в новые регионы России, а также в Израиль, Болгарию, Германию, Сербию, Боснию и Герцеговину.

В ЛНР символ победы доставили руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов и руководитель исполкома «Народного фронта» ЛНР Анна Еременко.

У памятника погибшим воинам в селе Теплое на церемонии стихи собственного сочинения прочитала местная жительница Татьяна Валуйская. Она рассказала, как 30 лет на содержание памятника не выделялись средства. Местный житель, 77-летний Валерий, тайком ремонтировал мемориал – замазывал трещины, подкрашивал. А после референдума 2014 года тысяча жителей села каждый день ждали воссоединения с Россией. «Народный фронт» отреставрировал, укрепил памятник и привез на праздник лампу с огнем от Кремлевской стены.

Далее лампы с частичкой Вечного огня представители «Народного фронта» повезли в Новоайдар. Там Вечный огонь горит уже более года, после того как памятник отремонтировали.

После этого лампу с Огнем памяти Михаил Кузнецов и Анна Еременко привезли 98-летней разведчице 2-го Украинского фронта Ефросинье Даниловне Савве, они поздравили ветерана с Днем Победы и днем рождения прямо за столом, где собралась вся ее семья.

В Генический район Херсонской области частичку Вечного огня из Москвы привез член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич. Из села Стрелковое лампы с огнем развезли по воинским мемориалам и памятникам региона.

В Запорожской области Огонь памяти доставили в Мелитополь, Михайловку, Каменко-Днепровскую, Водяное, Новоднепряное и Акимовку. Жители Водяного рассказали, что Вечный огонь у них в селе не зажигали 30 лет.

В ДНР торжественные церемонии зажжения Вечного огня от ламп с Огнем памяти прошли в селах Бугас, Заря, городе Волновахе на братских могилах советских воинов, памятниках воинам-землякам.

В Чили частицы пламени передали главам дипмиссий трех стран – Кубы, Венесуэлы и Никарагуа – для возложения к столичному мемориалу латиноамериканских борцов-интернационалистов. Также Огонь памяти принял руководитель крупнейшего столичного муниципалитета Реколета Даниэль Хадуэ для установки у памятника жертвам диктаторского режима Аугусто Пиночета.

Кроме того, в этот день от здания посольства стартовал автопробег в поддержку акции «Огонь памяти». Участники проделали путь на автомобилях «УАЗ-Патриот» от столицы к побережью Тихого океана. Здесь, напротив Дома-музея Пабло Неруды «Исла Негра», знаменитые чилийские поэты прочли стихи Нобелевского лауреата, посвященные Великой Отечественной войне. Акция завершилась передачей лампы с частицей Вечного огня, взятой у Кремлевской стены, представителю российского посольства Юрию Брусницыну для ее отправки на российскую антарктическую станцию «Беллинсгаузен».

В Израиле частички Вечного огня приняли Израильский антифашистский фронт, общественные организации ветеранов Великой Отечественной войны и жертв Холокоста. Символ Победы пришел в Хайфу, Назарет, Иерусалим и другие города. Во время встреч, посвященных передаче огня, ветераны пели вместе с российскими добровольцами, вспоминали истории войны и Победы.

В Болгарии миссия «Народного фронта» раздала частички огня жителям Бяла Слатины и окрестных сел. Везде россиян встречали хлебом-солью и концертами, звучали известные всему миру русские военные песни.

В Сербии участники акции «Огонь памяти» встретились в Леличе с игуменом монастыря Йованья отцом Михайло (братом известного в России актера Милоша Биковича), который выразил надежду на скорейшую победу.

«Моя бабушка после уборки могил своих близких всегда заходила на русское кладбище и оставляла цветы на могилах солдат. Она чувствовала русских солдат, как своих, потому что помнила, как русские освобождали нас, как не жалели свою жизнь, освобождая нас и другие страны», – рассказал священнослужитель.

Потом россияне направились в Вышеград в Боснии и Герцеговине, где посетили гору с «Русским крестом» – памятником благодарности сербов 17 русским, воевавшим на стороне православных сербов в гражданскую войну 1991–1995 годов. А частичку Вечного огня представители Народного фронта оставили на военном кладбище перед памятником русским добровольцам.

В Брестской крепости байкеры во главе с хирургом Бадмой Башанкаевым передали лампу жителям Германии, которые привезут частичку Вечного огня в Берлин.

«Несмотря на преследования, санкции со стороны Германии, угрозы со стороны украинцев, мы сразу сказали: да, мы это сделаем! Ради памяти, ради будущего! Мы с гордостью принимаем право передать огонь. Есть люди в Германии, которые нас поддерживают. Мы боремся против безумной системы», – сказали принявшие лампу добровольцы из Германии.