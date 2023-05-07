Швейцария решила перепродать Германии списанные танки Leopard 2

Глава МИД Швейцарии Кассис: Правительство вырабатывает позицию по возможной перепродаже ФРГ 25 списанных танков Leopard

Федеральный совет (правительство) Швейцарии примет решение о перепродаже 25 списанных танков Leopard немецкому производителю в ближайшее время, заявил глава МИД страны Иньяцио Кассис.

Как указал Кассис в интервью SonntagsZeitung, парламент примет здесь важное решение. По его словам, федеральный совет пока не занял какую-либо позицию, но он рассмотрит этот вопрос в ближайшее время, передает РИА «Новости».

Министр добавил, что правительство внимательно следит за обсуждением в парламенте предложения о перепродаже Германии 96 танков Leopard 2, но не проводило дискуссий по этой инициативе.

В марте комиссия по политике безопасности Национального совета Швейцарии (большая палата парламента) одобрила вывод из эксплуатации 25 танков Leopard 2 (Pz 87 Leo), что создает условия для их перепродажи немецкому производителю. Свою позицию по вопросу потенциальной перепродажи танков также должны высказать комиссия малой палаты – Совета кантонов, а затем – обе палаты парламента.

Ранее сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен приобрести у швейцарской компании Ruag почти сотню старых танков Leopard 1 для дальнейшей отправки Украине.

В марте власти Швейцарии получили заявку на покупку танков Leopard 2 от Германии.