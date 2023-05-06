Российские ПВО за сутки сбили 32 украинских беспилотника

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 32 украинских дрона

Российские средства ПВО за сутки уничтожили 32 украинских беспилотника, а также перехватили три реактивных снаряда РСЗО HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM, следует из сводки Минобороны о ходе проведения спецоперации.

Так, на Купянском направлении Западная группировка войск уничтожила до 50 военнослужащих, две бронемашины, а также самоходную артиллерийскую установку «Акация». На Красно-Лиманском направлении группировка войск «Центр» ликвидировала порядка 60 военнослужащих, бронемашину, три пикапа, самоходную артустановку «Гвоздика» и две гаубицы Д-30, говорится в Telegram Минобороны.



Тем временем Южная группировка войск ликвидировала подразделения противника в районах пунктов Часов Яр и Богдановка ДНР. За минувшие сутки на этом направлении уничтожены более 185 военнослужащих и наемников, танк, четыре бронемашины, две гаубицы Д-20 и одна гаубица Д-30.

Группировка войск «Восток» возле Гуляйполя Запорожской области и Угледара уничтожила до 90 военнослужащих, две бронемашины, а также гаубицу Д-30. Кроме того, в районе пункта Великая Новоселка уничтожен склад боеприпасов 35-го батальона морской пехоты ВСУ.

Также за сутки средствами ПВО перехвачены три реактивных снаряда РСЗО HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM. Одновременно уничтожено 32 украинских БПЛА в районах Новоандреевки, Сватово, Пшеничного ЛНР, Горловки, Волновахи ДНР, Васильевки, Чубаревки и Орехова Запорожской области.

Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 418 самолетов, 230 вертолетов, 3995 беспилотника, 421 ЗРК, 9002 танка и других боевых бронемашин.