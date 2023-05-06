Миронов назвал терактом подрыв автомобиля с Прилепиным

Миронов: Подрыв автомобиля с Прилепиным – спланированный и организованный теракт

Подрыв автомобиля с сопредседателем «Справедливой России – За правду» писателем Захаром Прилепиным под Нижним Новгородом является спланированным и организованным терактом, заявил глава партии Сергей Миронов.

Миронов в своем Telegram-канале подчеркнул, что Прилепин много лет является идеологом и защитником Русского мира в Донбассе. Главное, сообщил лидер партии «Справедливая Россия – За правду», Прилепин жив.

По его словам, уже очевидно, что произошедшее – это «спланированный и организованный теракт», очередной «наглый вызов со стороны безнаказанной укронацистской хунты», вовсю работающей «прямо в русской глубинке» и прицельно атакующей сторонников специальной военной операции, которую проводит Россия.

Политик считает, что подрыв автомобиля, в котором находился Прилепин, еще раз подтверждает, что СВО нужно переводить в иной режим и на иной уровень, делать спецоперацию контртеррористической. Миронов призвал работать «по главарям террористов», и для этой цели использовать весь имеющийся у российских Вооруженных Сил арсенал.

«Захару – наша любовь, молитва и поддержка. Вся наша партия, вся страна с тобой. Мы обязательно победим!» – заключил Миронов.

Напомним, автомобиль Захара Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области, когда он возвращался в Москву из ДНР и ЛНР. Писатель выжил, но получил ранения обеих ног и сотрясение мозга, его состояние оценивается как тяжелое.

С Прилепиным в автомобиле находилась его дочь, однако еще до взрыва девочку высадили из авто. Погиб водитель.

Комментируя произошедшее, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим превратился в террористическую ячейку, вскормленную Соединенными Штатами и государствами – членами НАТО.