Вашингтон потребовал, чтобы Приштина вывела свои спецподразделения полиции из административных зданий сербов, заявил посол США в непризнанном Косово Джеффри Ховеньер.

Вашингтон полагает, что присутствие косовской полиции в этих зданиях «очень провокационно», потому требует у непризнанного Косово выдворить полицию из них, заявил Ховеньер, передает ТАСС.

Соединенные Штаты «не понимают», почему приштинские чиновники не могут использовать другие здания для выполнения своих обязанностей. США требуют от премьера Косово Альбина Курти предотвратить эскалацию в регионе. Посол указал, что Курти не ответил на эти требования.

Ранее силы KFOR оцепили здания на севере Косово и Метохии. При атаке сил НАТО на сербов ранения получили два человека. Ситуация же на минувшей неделе осложнилась из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками. Белград привел ВС в состояние повышенной боевой готовности.

Балканист Екатерина Энтина в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявила, что ситуация в регионе продолжит ухудшаться, НАТО пытаются полностью занять Балканский полуостров до окончания СВО.