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Эксперт: Ситуация в Косово близка к кровопролитию
Балканист Энтина: Страны НАТО вынуждают Сербию применить силу в Косово
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Процессы, идущие сейчас в Косово, будут постепенно усугубляться. Страны НАТО пытаются полностью занять Балканский полуостров, им необходимо сделать это до окончания СВО. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала балканист Екатерина Энтина. Ранее Александр Вучич заявил, что международные силы безопасности KFOR не защитили сербов на севере Косово и Метохии.
«Обострение в Косово можно назвать ожидаемым. Мы имеем дело с прямыми последствиями довыборов в четырех муниципальных округах на севере региона, которые были проведены после того, как поздней осенью 2022 года сербы в знак протеста против давления Приштины и нарастающего насилия в отношении них со стороны албанцев вышли из всех управленческих структур на севере края», – сказала Екатерина Энтина, профессор НИУ ВШЭ, руководитель Отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН.
«Сербы игнорировали данную электоральную кампанию – не выставили кандидатов и не пришли голосовать. В выборах принимало участие лишь 3% жителей края. Результаты, таким образом, оказались совершенно нелегитимными, а к власти пришли представители албанского этноса. Однако ЕС считает несколько иначе – для него важно, чтобы муниципалитеты вновь формально заработали», – отмечает эксперт.
«Логика проста: нужно создать единые институты, системы правил, которые бы регулировались Приштиной. Сегодня этот процесс проходит в рамках тяжелых межэтнических противоречий. Западные страны пытаются создать ситуацию, в которой косовские сербы будут вынуждены встроиться в общую структуру управления», – подчеркивает собеседница.
«В противном случае их ждет фактическая потеря любых возможностей влиять на управление. Собственно, действия KFOR полностью укладываются в данную парадигму. НАТО должно показать умеренную силу – держать ситуацию под контролем и попытаться не допустить ее чрезмерной эскалации», – считает Энтина.
«В настоящий момент между населением и представителями KFOR происходят уличные столкновения. Пострадавшие имеются с обеих сторон. Тем не менее, это не единственный «сюжет» в рамках текущей напряженности. Наблюдается противостояние и косовских сербов с албанцами. На мой взгляд, это противоречие куда более опасно, поскольку войска НАТО хотя бы можно контролировать. Во втором же случае бои происходят «от сердца», – акцентирует эксперт.
«Белграду же можно только посочувствовать. Текущие события крайне неприятны для Вучича. Запад пытается вынудить его пойти на силовые методы решения проблемы. Им необходимо «заманить» сербскую армию на север региона, после чего ее движение подавят силами НАТО, а Приштине дадут «зеленый свет» на вступление в альянс», – отмечает собеседница.
«На мой взгляд, идущие сейчас в Косово процессы, постепенно будут усугубляться. Допускаю, что дойдет и до кровопролития. Западу важно завершить текущее обострение до окончания СВО, чтобы не оставить Вучичу пространства для маневра. Балканы хотят включить в НАТО, что называется, не мытьем, так катаньем», – резюмирует эксперт.
Ранее президент Сербии Александр Вучич во время обращения к нации заявил, что международные силы безопасности под эгидой НАТО (KFOR), несмотря на данные гарантии, не защитили сербов на севере Косово и Метохии. В частности, он отметил, что контингент альянса не предотвратил насилие и захват муниципалитетов.
Также глава государства подчеркнул, что международное сообщество должно привести в чувства премьера Косово Альбина Курти. Он указал, что сербы в Косово не должны вступать в конфликт с силами НАТО. По его словам, цель Приштины – столкнуть Белград и альянс. Все, что происходило последние три дня, было подготовкой к конфликту.
Ранее силы KFOR оцепили административные здания на севере Косово и Метохии. При атаке сил НАТО на сербов ранения получили два человека. Ситуация же на минувшей неделе осложнилась из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками. Белград привел ВС в состояние повышенной боевой готовности.
В связи с обострением ситуации, Вучич встретился с послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко. Их беседа носила закрытый характер, однако после окончания разговора, глава государства поблагодарил РФ за принципиальную позицию по вопросу целостности страны. Дипломат заявил, что Москва понимает сложившуюся ситуацию и замечает рост агрессии Приштины.
Позже Вучич встретился и с послом КНР в Белграде Чен Бо, сообщает издание ТАСС. Представительница Китая отметила, что Пекин поддерживает усилия Сербии по сохранению территориальной целостности республики. Она также подчеркнула, что усилия республики для уменьшения напряженности были оценены в Поднебесной.
Напомним, Приштина настаивает на вступлении в должности глав муниципалитетов, избранных на голосовании 23 апреля вопреки бойкоту сербского большинства на севере Косова и Метохии. Из-за бойкотирования выборов представителями «Сербского списка», который представляет интересы сербов в крае, явка составила всего 3,47%.
Вучич: Спецназ Косово открыл огонь по сербам
Косовский спецназовец открыл по сербам огонь из автомата Калашникова, как минимум один человек ранен, заявил президент Сербии Александр Вучич в своем обращении к нации.
Он отметил, что Сербия сделает все возможное, чтобы сохранить мир в Косово, но не допустит убийства своих людей.
«Представитель [косовских спецподразделений] ROSU с автоматом Калашникова присел и открыл огонь по сербам, которые отступали», - сказал президент.
Напомним, ситуация на севере Косово и Метохии обострилась в пятницу из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками, Президент позже привел ВС Сербии в состояние повышенной боевой готовности.
При атаке сил НАТО на сербов в Косово ранены два человека
СМИ: Представители международных сил НАТО атаковали сербов в Косово, два человека ранены
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Сотрудники Международных сил безопасности под эгидой НАТО (КФОР) атаковали сербов, протестовавших перед административным зданием в Звечане в Косово и Метохии, ранены два человека, сообщила газета «Вечерне новости».
Издание сообщает, что возле здания администрации слышна стрельба. Отмечается, что сербы собрались на акцию протеста перед зданием администрации, которое заняла приштинская полиция. Натовцы потребовали людей отойти от здания, те сели на землю с поднятыми вверх руками, показав, что у них нет оружия, передает ТАСС.
Сотрудники КФОР, несмотря на мирный протест сербов, использовали против них светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В результате инцидента два человека были ранены, пишет газета.
Ранее стало известно, что международные силы безопасности под эгидой Североатлантического альянса (KFOR) оцепили административные здания на севере Косово и Метохии.
Ситуация на севере Косово и Метохии обострилась в пятницу из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками, несмотря на сопротивление местных жителей. Белград привел военные силы Сербии в состояние повышенной боевой готовности.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что руководству непризнанного Косово не следует принимать односторонних мер, нужно способствовать разрядке ситуации в регионе.
Вучич: Миссия НАТО не защитила сербов в Косово и Метохии
Президент Вучич заявил, что миссия НАТО не защитила сербов в Косово и Метохии
Международные силы безопасности под эгидой НАТО (KFOR), несмотря на данные гарантии, не защитили сербов на севере Косово и Метохии, заявил президент Сербии Александр Вучич во время обращения к нации.
По словам Вучича, KFOR не предотвратили захват сербских муниципалитетов и насилие, передает ТАСС.
Также президент Сербии заявил, что международное сообщество должно привести в чувства премьера Косово Альбина Курти. Глава республики указал, что сербы в Косово не должны вступать в конфликт с силами НАТО.
По его словам, цель Приштины - столкнуть Сербию и НАТО. Все, что происходило последние три дня, было подготовкой к конфликту.
Ранее силы KFOR оцепили административные здания на севере Косово и Метохии. При атаке сил НАТО на сербов ранения получили два человека. Ситуация же на минувшей неделе из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками. Белград привел ВС Сербии в состояние повышенной боевой готовности. В НАТО подтвердили получение ранений представителями контингента KFOR в Косово, заявив о «неспровоцированных нападениях».
В Чехии допустили вероятность войны НАТО с Россией
Начальник генштаба ВС Чехии Карел Ржехка не исключил вероятность войны НАТО с Россией, отметив, что это худший сценарий в сложившейся ситуации, сообщает новостной портал novinky.cz.
Об этом Ржехки заявил на конференции «Внутренняя безопасность и устойчивость государства» в нижней палате парламента Чехии. При этом, по его словам, ВС Чехии готовятся к потенциальному интенсивному конфликту с Россией, сообщает ТАСС.
Начальник генштаба отметил, что Чехия, исходя из обязательств перед НАТО, должна была бы активно участвовать в противостоянии с потенциальным противником.
Он призвал как можно скорее отказаться зависимости от поставок российских энергоносителей, а также укреплять национальную безопасность республики.
Ранее в Совфеде указали на попытку Чехии конкурировать с Польшей в русофобии.
Лавров о ситуации вокруг Косова: В центре Европы зреет большой взрыв
В центре Европы зреет большой взрыв, на это указывает сложившаяся тревожная ситуация в Косове и Метохии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он пояснил, что этот взрыв зреет в том самом месте, где в 1999 году НАТО осуществило агрессию против Югославии в нарушение всех мыслимых принципов Хельсинского заключительного акта и других документов ОБСЕ.
Ситуацию Лавров назвал тревожной. Министр подчеркнул, что страны Запада взяли курс на тотальное подчинение всех, кто хоть как-то высказывает свое мнение, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что международные силы безопасности под эгидой НАТО оцепили административные здания на севере Косова и Метохии.
Силы НАТО оцепили административные здания на севере Косова и Метохии
Силы НАТО заблокировали административные здания на севере Косова и Метохии
Международные силы безопасности под эгидой Североатлантического альянса (KFOR), экипированные для разгона демонстраций, не дают гражданам протий к зданиям городских администраций на севере Косова и Метохии в муниципалитетах Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток.
За кордонами KFOR находятся полицейские и силы специальных подразделений Косова. На местах стали собираться граждане, потребовавшие пропустить их на работу и вывести приштинскую полицию из административных сербских зданий. В итоге собравшиеся попытались пробиться через кордоны, силы KFOR пропустили сербов, а полиция Косова распылила в их сторону слезоточивый газ, передает ТАСС.
Одновременно силы Североатлантического альянса перекрыли проход по мосту через реку Ибар, который разделяет албанскую и сербскую часть Косовска-Митровицы.
Ситуация на севере Косова и Метохии обострилась в пятницу из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками, несмотря на сопротивление местных жителей. После этого Белград привел военные силы Сербии в состояние повышенной боевой готовности.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что руководству непризнанного Косово не следует принимать односторонних мер, нужно способствовать разрядке ситуации в регионе.
Приштина настаивает на вступлении в должности глав муниципалитетов, избранных на голосовании 23 апреля вопреки бойкоту сербского большинства на севере Косова и Метохии. Из-за бойкотирования выборов представителями «Сербского списка», который представляет интересы сербов в крае, явка составила всего 3,47%.
Вучич решил встретиться с послом России
Встреча Вучича с послом России Боцан-Харченко запланирована на вторник
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На фоне обострения ситуации в Косово и Метохии пресс-служба президента Сербии сообщила, что Александр Вучич во вторник намерен встретиться с послом России Александром Боцан-Харченко.
Встреча запланирована на 11.00 (12.00 мск). После этого Вучич встретится с послом Китая, передает ТАСС.
До встреч с послами России и Китая у Вучича запланирована встреча с представителями «Квинты» (США, Великобритании, Германии, Франции, Италии), передает РИА «Новости».
Вучич в ходе экстренного обращения к нации сообщил, что вооруженные силы Сербии развернуты у административной границы с Косово – «в местах», где Сербия «считает это необходимым». «Мы будем патрулировать некоторые места сегодня вечером с нашими военнослужащими», – сказал Вучич. Он заверил, что Сербия «не допустит погрома в отношении сербского народа».
Напомним, ситуация в Косово обострилась из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками. Сербия привела войска в состояние повышенной боевой готовности. Вучич заявил, что косовский спецназовец открыл по сербам огонь из автомата Калашникова, а миссия НАТО не защитила сербов в Косово и Метохии
Посол России в Британии рассказал о роли НАТО в конфликте на Украине
Посол России в Британии Келин: Продолжительность конфликта на Украине будет зависеть от усилий стран НАТО по эскалации
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Продолжительность конфликта на Украине будет зависеть от усилий стран НАТО по эскалации, особенно от Соединенного Королевства, заявил посол России в Британии Андрей Келин в интервью вещательной корпорации Би-би-си.
Келин заявил, что продолжительность конфликта на Украине зависит от усилий по эскалации конфликта, которые предпринимаются странами НАТО, особенно Соединенным Королевством, передает ТАСС.
Он добавил, что Москва пока не предпринимала очень серьезных действий в ответ на шаги западных союзников Киева и назвал большой ошибкой идеалистов представление о том, что Украина может одержать победу над Россией. Дипломат подчеркнул, что рано или поздно эта эскалация получит новое измерение, которое нам не нужно и которого мы не хотим. Келин выразил уверенность, что мы можем заключить мир завтра.
Посол России в Британии констатировал, что новым шагом в обострении конфликта на Украине стало предоставление Киеву Лондоном крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow с дальностью поражения в 250-300 км, а также обсуждаемые поставки истребителей F-16, которые лишь пополнят список уничтоженной в ходе конфликта украинской авиатехники.
Накануне Москва обвинила Вашингтон и Лондон в стремлении максимально затянуть конфликт на Украине и сделать противостояние более кровопролитным. В тот же день Москва назвала условия достижения всеобъемлющего и прочного мира на Украине.
Вучич: Сербия – не российская губерния и не американская колония
Вучич призвал не считать Сербию российской губернией, американской или европейской колонией
Сербия – свободная страна, она не была и не будет российской губернией, американской или европейской колонией, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Вучич подчеркнул, что «гордится своей самостоятельной и независимой политикой», а также тем, что Сербия «уже год и почти четыре месяца» следует собственной политике, хотя на страну оказывается «самое тяжелое давление в истории». Вучич указал, что Сербия – единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России, передает ТАСС со ссылкой на TV Pink.
Отвечая на упреки оппозиции в том, что он «мало ездит в Россию», Вучич призвал подумать о последствиях подобных поездок для Сербии. По его словам, он горд, что Сербией «не управляют послы и правительства других стран». Вучич заверил, что Сербия самостоятельно будет принимать решение о санкциях.
Вучич сообщил в пятницу о своем уходе с поста председателя правящей Сербской прогрессивной партии. Вучич заявлял, что Сербия придерживается принципиальной позиции по антироссийским санкциям, но может ввести их, если собственные интересы Белграда окажутся под угрозой.
Также Вучич сказал, что, по его мнению, «предстоит наиболее тяжелая ситуация в Косово и Метохии». «Опасаюсь крупных столкновений, потому что Курти мечтает быть Владимиром Зеленским, а сербы больше не могут это терпеть», – приводит его слова РИА «Новости».
В пятницу проживающие в Косово и Метохии сербы начали возводить баррикады для защиты административных зданий. Силовики непризнанного Косово атаковали эти сооружения.
В НАТО не смогли договориться по графику вступления Украины в альянс
Члены Североатлантического альянса не смогли прийти к договоренности по вопросу предоставления Украине графика вступления в военный блок, сообщает агентство ANSA.
Некоторые страны пытаются настаивать, чтобы киевский режим получил такой график уже в июле на саммите в Вильнюсе, заявили собеседники ANSA, передает ТАСС.
Ранее европейская пресса отмечала, что дипломаты ЕС не рассматривают возможность ускоренного включения Украины в НАТО.
Вучич анонсировал срочное обращение к нации из-за обострения в Косово
Президент Сербии Вучич выступит со срочным обращением из-за обострения в Косово
Президент Сербии Александр Вучич обратится со срочным посланием к гражданам Сербии сегодня вечером, сообщили в его пресс-службе.
Обращение запланировано на 20.00, передает ТАСС.
Ранее директор клинического центра в Косовска-Митровице Златан Элек сообщил, что более 50 местных жителей обратились за медицинской помощью с травмами от светошумовых гранат, резиновых пуль и огнестрельного оружия, примененных силами Международных сил безопасности под эгидой НАТО (КФОР) на севере Косово и Метохии против протестующих сербов.
Напомним, ситуация на севере Косово и Метохии обострилась в пятницу из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками, Президент позже привел ВС Сербии в состояние повышенной боевой готовности.
НАТО заявила о «неспровоцированных нападениях» сербов на силы KFOR в Косово
НАТО подтвердила получение ранений представителями контингента KFOR в Косово, а также заявила о «неспровоцированных нападениях».
В своем заявлении альянс требует немедленно прекратить насилие, а также осуждает нападение, передает ТАСС.
Министр иностранных дел Италии и вице-премьер Антонио Таяни сообщил, что 11 итальянских военнослужащих из числа сотрудников KFOR пострадали в беспорядках.
Сама миссия сообщила, что 25 сотрудников KFOR ранены в ходе столкновений с сербами на севере Косово.
Напомним, ситуация на севере Косово и Метохии обострилась в пятницу из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками, Президент позже привел ВС Сербии в состояние повышенной боевой готовности.
Джокович на турнире «Ролан Гаррос» устроил акцию в поддержку косовских сербов
Джокович на турнире «Ролан Гаррос» выступил против насилия в отношении косовских сербов
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Сербский теннисист Новак Джокович после победы над американцем Александром Ковачевичем в первом круге турнира «Ролан Гаррос» написал на видеокамере, где игроки традиционно оставляют автографы: «Косово – сердце Сербии. Остановите насилие».
Джокович сказал, что не знает, последует ли наказание за эту акцию. Он отметил, что о его жесте «уже писали иностранные журналисты». При этом Джокович заявил, что «сделал бы это снова», передает РИА «Новости» со ссылкой на telegraf.rs.
Теннисист подчеркнул, что выступает «против любых войн и конфликтов» и «всегда заявлял об этом публично». Он заявил, что «ситуация с Косово является прецедентом по уставу ООН и всем нормам». «Мне очень жаль, что мы находимся в ней», – заявил Джокович. Он назвал Косово «очагом» и «твердыней», указав, что «там произошла самая великая битва, там расположены самые главные монастыри».
Джокович отметил, что «не политик и не собирается ввязываться в дебаты», но ему «как сербу очень больно оттого, что происходит в Косово», где сербов «выгоняют из муниципалитетов». Джокович заявил, что его акция – меньшее, что он мог сделать как «общественный деятель и сын человека, родившегося в Косове».
«Я чувствую необходимость оказать поддержку всей Сербии. Я не знаю, что ждет сербский народ и Косово в будущем, но мне было очень нужно оказать поддержку», – сказал он.
Напомним, ситуация в Косово обострилась из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками. Сербия привела войска в состояние повышенной боевой готовности.
Румыния объявила о старте совместных учений стран НАТО и Молдавии
Минобороны Румынии объявило о старте 29 мая совместных учений стран НАТО и Молдавии
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Масштабные многонациональные учения «Saber Guardian 23» с участием 10 тыс. военных и 1,7 тыс. единиц техники начнутся в Румынии 29 мая, сообщила пресс-служба министерства обороны страны.
Военное ведомство республики информировало, что в многонациональных учениях «Saber Guardian 23» (SG23), которые пройдут в период с 29 мая по 9 июня, примут участие около 10 тыс. солдат, из них более 5 тыс. румынских военных, с более чем 1,7 тыс. техническими средствами и военнослужащие 13 стран, передает РИА «Новости».
В министерстве уточнили, что это крупнейшие и наиболее сложные многонациональные учения, запланированные на 2023 год, которые будут проходить на полигонах и военных объектах в Румынии. В них будут принимать участие военные из Албании, Болгарии, Франции, Греции, Италии, Северной Македонии, Черногории, Польши, Португалии, Молдавии, США и Нидерландов.
Учебные мероприятия включают в себя переброску войск, форсирование водоемов, боевые стрельбы, применение военной техники всех категорий войск, прыжки с парашютом, а также мероприятия с медицинской эвакуацией и лечением раненых.
Напомним, 22 мая в Болгарии стартовали международные учения НАТО Defender 2023 («Защитник–2023»), до конца мая на территории республики планируются учебные маневры с боевыми стрельбами «Оборонительный щит – 2023» и «Пиринский страж – 2023».
Украина назвала членство в НАТО путем к завершению конфликта
Глава офиса Зеленского Ермак заявил о значимости возможного членства Украины в НАТО для завершения конфликта
Если Украина вступит в НАТО, это будет способствовать завершению украинского конфликта, заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак.
По словам Ермака, членство в НАТО будет «главной гарантией» для Киева. Он считает, что вступление Украины в Североатлантический альянс – это «реальность, в которой нуждается мир», пишет «Московский комсомолец».
Напомним, в НАТО не смогли договориться по графику вступления Украины в альянс. Сообщалось, что в ЕС не рассматривают возможность ускоренного включения Украины в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны альянса согласны с тем, что Украина должна стать членом организации. Однако, по словам канцлера Германии Олафа Шольца, в обозримой перспективе этого не произойдет.